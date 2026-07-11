Vuelve el Conde Cubo de Basura: el boicot del resto de partidos obliga al ultraderechista Farage a competir contra él

El contexto El personaje, creado por el cómico John Harvey, ha anunciado que competirá en la elección parcial de Clacton-on-Sea por el puesto de diputado de Farage mientras que el resto de partidos no se presentarán.

Nigel Farage ha decidido provocar elecciones para su escaño en el Parlamento británico, enfrentándose únicamente al Conde Cara de Basura, un personaje satírico conocido en el Reino Unido. Farage, líder de Reform UK, dimitió como diputado para volver a presentarse y reafirmar su apoyo tras escándalos de financiación. Los laboristas han solicitado investigar si Farage violó normas al aceptar donativos de George Cottrell, un colaborador con antecedentes penales. Ante esta situación, otros partidos planean boicotear las elecciones, dejando al Conde Cara de Basura como único rival. Este personaje, creado por Jonathan Harvey, simboliza la protesta británica.

La jugada de Nigel Farage de provocar elecciones para su propio escaño en el Parlamento británico dejará la curiosa escena de que el ultraderechista tendrá como único rival, por el momento, a un hombre con un cubo de basura en la cabeza, conocido en el Reino Unido como el Conde Cara de Basura.

El líder del partido populista de derechas Reform UK había anunciado este martes su dimisión como diputado, con el objetivo de presentarse de nuevo a las elecciones parciales en su circunscripción y reafirmar su apoyo en las urnas tras varios escándalos sobre financiación.

Concretamente, los laboristas pidieron a la Comisión Electoral investigar si el líder de Reform UK incumplió las normas de financiación de partidos al aceptar donativos de George Cottrell, un colaborador que cumplió condena en Estados Unidos, mientras aumenta el escrutinio sobre sus finanzas. Una iniciativa que se suma a otras investigaciones en curso.

Teniendo en cuenta esta maniobra política de Farage, sumado al todavía respaldo que cuenta en Clacton-on-Sea (el distrito electoral en cuestión), el resto de partidos políticos tienen intención de boicotear las elecciones y no presentar a ningún candidato, dejando al Conde Cara de Basura, que ya ha aparecido en varias ocasiones como símbolo de protesta británica, como único rival para Farage.

El personaje, creado por el comediante Jonathan Harvey, ya ha aparecido en anteriores elecciones y, de hecho, también compartió escenario con el reciente ganador de las la elecciones parciales de Makerfield, Andy Burnham, se puede presentar ya que en Reino Unido permite a cualquier candidato presentar su nombre en una circunscripción concreta si tiene el apoyo de al menos diez electores registrados y paga un depósito de 500 libras que podría recuperar si cuenta con el 5% de los votos, cosa que todavía no ha conseguido.

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