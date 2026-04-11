Hungría elige bajo la atenta mirada de EEUU, de Rusia y de la UE: el conservador Magyar, favorito ante el ultra Orbán

¿Por qué es importante? El líder opositor, cuyas posturas no están especialmente alejadas de las del primer ministro, parte como ganador según las encuestas en los comicios más importantes del año en Europa.

Hungría enfrenta una elección crucial que podría poner fin a 16 años de liderazgo ultraconservador de Viktor Orbán o dar paso al opositor Peter Magyar. Orbán, conocido por su estrecha relación con Vladímir Putin y su polarización en Europa Central, se enfrenta a un plebiscito sobre sus políticas. Magyar, un conservador relativamente nuevo en la política húngara, promete un diálogo más amable con Bruselas, aunque mantiene ciertas posturas de Orbán. Las encuestas favorecen a Magyar, pero su éxito dependerá del margen de su victoria, crucial para transformar el sistema político húngaro. La elección es observada de cerca por la UE, Rusia y EE. UU., reflejando su impacto internacional.

Hungría elige. Elige quién quiere que sea su líder. Elige si seguir la vía Victor Orbán y si optar por el opositor Peter Magyar. Si poner fin a 16 años seguidos con el primer ministro ultraconservador o si cambiar. Porque los húngaros están llamados a las urnas. Están llamados a votar en las elecciones más europeas más importantes del año, salvo adelanto en algún país, de las que estarán pendientes no solo en la Unión Europea sino también en Rusia y en Estados Unidos.

Porque Orbán tiene un plebiscito. Uno a sus políticas. Uno a esa amistad con Vladímir Putin y con Moscú. A haberse convertido en el gran exponente de la polarización que hay en Europa Central que está entre la corriente liberal y la ultranacionalista y conservadora.

Mientras, las encuestas lo tienen claro. Orbán lo tiene más que complicado, pues las principales dan como gran y claro favorito a Magyar a su partido, el Tisza, pero el resultado final y su posible éxito tendrán que ver tanto con el impacto de su victoria como con la contundencia de su triunfo, además del carácter que decida exhibir un líder con posturas no excesivamente alejadas de las de Orbán.

En cuanto a política exterior, Magyar ha prometido como mínimo un diálogo más amable con Bruselas, pero también ha avisado que no está entre sus planes revertir la actual política húngara contra la adhesión de Ucrania a la UE. En cuanto a Rusia, es cierto que contempla reducir la dependencia energética pero con fecha de 2035, lejísimos del objetivo de 2027 marcado por Europa.

En el plano interno, Magyar ha expresado su deseo de eliminar toda presencia de leales a Orbán en el Poder Judicial y en los medios de comunicación. Sin embargo, para ello va a necesitar de una contundente victoria ante el sistema electoral húngaro.

Magyar, rápido ascenso en política

Magyar, conservador, se ha pronunciado en líneas muy generales sobre la situación de la comunidad LGTBI, perseguida por Orbán durante años: "Cuando nos toque en el poder, todo el mundo vivirá como quiera y amará como quiera mientras no viole la ley".

Es una indefinición que ha caracterizado buena parte del ascenso de Magyar, un relativo desconocido en la política húngara hasta su repentina irrupción en las Europeas de junio de 2024. En las mismas, su partido se alzó con siete de los 21 escaños en juego cuatro meses después de abandonar el Fidesz de Orbán, después de denunciar un escándalo de encubrimiento de abusos a menores.

Y no sólo dejó el partido. Hizo lo propio con sus cargos en dos empresas estatales y un banco nacional en una estrategia de salto al vacío que ha trascendido de lo político para hacer de él una figura casi "mesiánica" en su empeño para derribar al actual primer ministro.

"No solo se elige un Gobierno. Se elige el destino de un país", ha llegado a expresar Orbán en el enésimo intento de avisar de que Magyar, según dice, tiene el respaldo de "servicios secretos extranjeros" y de que "no se detendrá ante nada para llegar al poder".

Durante estas últimas semanas, el primer ministro húngaro ha situado la guerra en Ucrania y su bloqueo total a la política europea de ayudar a Kyiv en algo central de su campaña. A pesar de la presión europea, Hungría mantiene su veto a los 90.000 millones de euros de ayuda para mantener a flote al país de Zelenski.

Orbán, amigo de Trump

Y, de fondo, Trump. Orbán ha agotado uno de sus últimos cartuchos de campaña con un espaldarazo de la Casa Blanca, con visitas de JD Vance y de Marco Rubio. Además, el republicano define al primer ministro, su amigo, como "un líder firme y poderoso que cuenta con respaldo total y absoluto para su reelección".

La perenne tensión entre Orbán y la Unión Europea no podía faltar en campaña: este mismo jueves la Comisión Europea pidió explicaciones a Orbán sobre una investigación periodística en la que fue revelado que Budapest se ofreció a remitir documentos confidenciales de los 27 a Moscú; el enésimo ejemplo de las suspicacias que han marcado años de relaciones entre Budapest y Bruselas, con Ucrania como último episodio.

En ese sentido, Magyar ha prometido una defensa de los intereses húngaros pero de manera más amable, por lo que se espera que pueda reconstruir las relaciones con las instituciones comunitarias. Pero el conflicto está ahí. Cabe recordar que sus siete representantes en la Eurocámara fueron sancionados por su grupo paraguas, el Partido Popular Europeo, después de que no se presentaron a votar por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la moción de censura que terminó salvando en enero.

A pesar de que las encuestas dan como claro favorito a Magyar, está por ver lo que pasará con el voto de la diáspora, tradicionalmente favorable al Fidesz, o el rendimiento de posibles socios de coalición de Orbán como los ultraderechistas de Nuestra Patria, de László Toroczkai.

Además, el sistema constitucional húngaro está diseñado de tal manera que no solo las enmiendas constitucionales, sino también una amplia gama de leyes en áreas políticas clave solo pueden aprobarse o modificarse por mayoría de dos tercios, de ahí que resultará crucial el margen de victoria que saque Magyar con vistas a su iniciativa para transformar lo que Orbán describió en 2014 como un "sistema iliberal", donde la voluntad del pueblo lleva década y media ejercitándose bajo el filtro de su persona y las instituciones democráticas han permanecido durante todo ese tiempo en un segundo plano.

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