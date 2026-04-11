Los hitos clave de la misión Artemis II: de la mayor distancia jamás recorrida por el ser humano al primer inodoro en el espacio

¿Por qué es importante? Los tripulantes se han alejado 406.771 kilómetros de la Tierra y han completado 1.117.659 en total. Son los primeros en observar con sus propios ojos la cara oculta lunar.

La misión Artemis II ha concluido con éxito tras un amerizaje en el océano Pacífico, cerca de San Diego. La nave Orión soportó temperaturas extremas durante su reentrada a 40.000 km/h, marcando el regreso del ser humano a la órbita lunar tras más de 50 años. Los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen han logrado varios hitos, como ser los primeros en observar la cara oculta de la Luna y alcanzar una distancia récord de 406.771 kilómetros desde la Tierra. Además, Koch es la primera mujer en orbitar la Luna, y Glover, el primer afroamericano. La misión enfrentó problemas técnicos, pero los astronautas regresaron sanos y salvos, listos para contribuir a futuras misiones del programa Artemis.

La misión Artemis II ha concluido. Lo ha hecho con éxito, después de un "amerizaje de manual" en el océano Pacífico frente a las costas de San Diego. Frente a California, en una reentrada en la que la nave Orión ha soportado temperaturas de más de 2.700 grados mientras descendía a 40.000 kilómetros por hora. Así ha terminado el viaje. Así ha acabado la travesía de cuatro astronautas que van a pasar a la historia en el regreso del ser humano a la órbita lunar después de más de 50 años y de marcar varios hitos en materia aeroespacial.

Porque Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen han sido los primeros ver con sus propios ojos la cara oculta de la Luna. En observar y fotografiar una zona hasta ahora totalmente desconocida para el ser humano. Lo han hecho, además, marcando un nuevo registro en cuanto a distancia recorrida desde la Tierra.

Y es que han sido 406.771 kilómetros los que les han separado del planeta en este viaje. En uno en el que, en total, han realizado un total de 1.117.659 kilómetros entre ida y vuelta. Hace más de medio siglo, en 1970, el Apolo 13 se alejó 400.171 kilómetros de la Tierra.

Esto, además, ha provocado otro hito más. El de la entrevista a mayor distancia de la Tierra jamás realizada. Fue cuando afirmaron que dormían como "murciélagos", en una nave en la que han tenido el primer inodoro funcional y completo que ha habido en un viaje espacial.

Uno que, eso sí, no ha estado exento de problemas. Porque ha fallado en un par de ocasiones. La primera, con Koch solventando el inconveniente; la segunda, a causa de la acumulación de hielo cuando estaban próximos a la órbita lunar.

La tripulación también ha marcado varios logros. Porque muchos son y van a ser los primeros en hacer lo que han hecho. Porque Christina Koch es la primera mujer en orbitar la Luna. Porque Victor Glover es el primer afroamericano en hacerlo. Porque Jeremy Hansen, el canadiense Jeremy Hansen, es el primer no estadounidense en acompañar una misión de la NASA.

Además, Reid Wiseman ha probado por primera vez el soporte vital humano en una nave al pasar sobre la cara oculta de la Luna, que incluyó un apagón de las comunicaciones durante 40 minutos y que los premió además con un eclipse de más de 50 minutos, que les permitió hacer otro tipo de observaciones.

Precisamente él ha protagonizado uno de los momentos más emotivos, cuando sus compañeros bautizaron como 'Carroll' a un cráter lunar observado por primera vez por el ser humano en honor a su esposa fallecida.

Ahora, la NASA deberá analizar el abundante material gráfico recolectado y las observaciones realizadas, algo que servirá de base para orientar las futuras misiones del programa Artemis.

Porque Artemis II, en lo que al viaje se refiere, ha llegado a su fin. Lo ha hecho tras enfrentarse a riesgos más que significativos como el despegue hasta el reingreso en la Tierra, que supuso la primera prueba con tripulación del escudo térmico de la nave.

Están bien. Están "sanos y salvos". Están en casa, donde deberán pasar una evaluación médica antes de volver a reunirse con sus familias. Todo, después de dar un gran paso para la humanidad.

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