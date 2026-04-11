La guerra de las copias: EEUU e Irán se aprovechan del material militar del otro para utilizarlo en sus ataques

Los detalles El Ejército estadounidense ha copiado los drones suicidas iraníes que han lanzado contra sus bases y ya han sacado su propia versión que han usado en esta guerra.

Estados Unidos utilizó aviones Hércules en una operación de rescate en Irán, pero dos no despegaron y fueron destruidos para evitar que cayeran en manos iraníes. Sin embargo, Irán recuperó partes útiles para replicar tecnología militar estadounidense. Un sistema láser de autoprotección quedó intacto y ahora está en poder de Teherán. Este sistema, que ciega misiles infrarrojos, podría ser estudiado por Irán para mejorar su arsenal, posiblemente compartiendo tecnología con China. La ingeniería inversa no es nueva; los romanos la usaron contra los cartagineses. Incluso EE.UU. ha replicado drones iraníes en conflictos recientes.

Estados Unidos usó los aviones Hércules en la operación de rescate del piloto desaparecido en Irán la semana pasada, pero dos no pudieron despegar y los volaron para que los iraníes no se quedaran con ellos. Y del material restante, Irán ha recuperado muchas partes que les pueden ser de utilidad para replicar los artefactos militares estadounidenses como Washington ya hace con el régimen iraní.

De hecho, esa autodestrucción estadounidense no salió bien y un sistema láser de autoprotección quedó intacto. Uno que ahora está en poder de Teherán. "Es básicamente un cegador de sistema infrarrojo, es decir, cuando te lanzan un misil lo que hace es detectar la llegada de este misil y deslumbrar la cabeza buscadora infrarroja del misil con un láser específico, y entonces, pues el misil sencillamente se queda ciego y pierde la dirección", explica Guillermo Pulido, analista de Defensa.

¿Pero qué harán ahora los iraníes con ello? "Pasarles esa tecnología a China y hacer ingeniería inversa para ver cómo se protegen los aviones occidentales de los sistemas infrarrojos, para así hacer más eficaces sus misiles, sencillamente, y también pues imitarla", responde Pulido.

Irán podría usar esa ingeniería inversa con otras armas que han caído, intactas, en sus manos en la guerra, como una bomba estadounidense. No sería nada nuevo. Hay infinidad de ejemplos de ingeniería inversa a lo largo de la historia: "Uno de los casos más antiguos de ingeniería inversa fue cuando los romanos pudieron capturar un barco cartaginés, lo copiaron y pudieron desarrollar una armada tan poderosa como la cartaginesa y terminar venciendo las cartagineses durante la Segunda Guerra Púnica".

Es más, los propios estadounidenses han copiado los drones suicidas iraníes y han sacado su propia versión que ya han usado en esta guerra.

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