Donald Trump cambia de opinión sobre el Nobel de la Paz: "No me interesa"

Donald Trump ha cambiado su postura respecto al Premio Nobel de la Paz, afirmando que ya no le interesa y que no busca ser reconocido como pacificador mundial. En una entrevista con el 'Washington Examiner', el presidente estadounidense expresó que no le importa el galardón y que no ha discutido el tema con líderes extranjeros recientemente. Esto contrasta con su anterior insistencia en que merecía el Nobel por, según él, haber terminado varias guerras. Incluso recibió el premio FIFA de la Paz por su "trabajo excepcional". La opositora María Corina Machado le regaló simbólicamente una placa del Nobel para facilitar su regreso a Venezuela.

Donald Trump parece haber desistido en su intento de ganar el Premio Nobel de la Paz.. El presidente estadounidense afirma que ya no quiere hablar de ese tema ni se postula como un hombre pacificador del mundo.

Preguntado en una entrevista exclusiva del 'Washington Examiner' por si cree que la guerra contra Irán le ayudará a obtener el galardón, Trump ha declarado que no le "interesa" el premio. "No lo sé. No me interesa", ha respondido.

Asimismo, ha asegurado que no ha tratado este tema durante las conversaciones que ha mantenido con líderes extranjeros desde el sábado pasado. "No, no hablo del Premio Nobel", ha asegurado.

Aunque ya se había resignado por no haber sido elegido e incluso afirmó que haber perdido le liberaba de la "obligación de pensar únicamente en la paz", este cambio de discurso es muy sorprendente. El mandatario pregonó durante meses que es merecedor del galardón por, según él, haber puesto fin a varias guerras.

Tal era su obsesión que la última ganadora, la opositora María Corina Machado, incluso le ha regalado de forma simbólica la placa del Nobel para intentar ganarse su beneplácito y facilitarle la vuelta a Venezuela para llevar a cabo la transición del país.

No solo eso, la FIFA creó el premio FIFA de la Paz y se lo entregó por "su trabajo excepcional y extraordinario por la paz". "Hemos salvado miles y miles de vidas. Hemos puesto fin a tantas guerras... incluso algunas antes de que empezaran. Quiero dar las gracias a mi familia y a mi mujer", comentó Trump al recoger el premio.

Sin embargo, parece haberse alejado de esa idea ahora que se encuentra inmerso en una guerra que ha dejado ya más de 1.300 civiles muertos en Irán y 500 en Líbano.

