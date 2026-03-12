Irán convierte el estrecho de Ormuz en el centro de la guerra con un conflicto que pasa a ser de escala global

Entre líneas Tres barcos han sido atacados en las últimas horas mientras el precio del petróleo vuelve a superar la barrera de los 100 dólares. La amenaza de las minas iraníes hace que el conflicto pueda alargarse en el tiempo.

El estrecho de Ormuz es el foco de atención mundial debido a recientes ataques con misiles de origen desconocido, que han afectado a petroleros y buques portacontenedores, alterando el tráfico marítimo y elevando el precio del barril de Brent por encima de los 100 dólares. Irán podría estar utilizando minas para complicar el paso de embarcaciones, lo que ha generado tensiones y amenazas de cerrar el estrecho, por donde transita el 20% del petróleo mundial. En respuesta, los principales países han decidido liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para mitigar el impacto económico.

El mundo mira con mucha atención lo que está ocurriendo en el estrecho de Ormuz. La situación del enclave, entre el golfo de Omán y el golfo Pérsico, resulta fundamental para comprender la repercusión mundial que están teniendo los ataques que están teniendo lugar allí en estos momentos, ataques que han virado el sentido de la guerra y que se notan en los bolsillos de los ciudadanos.

La última novedad de este jueves son los nuevos ataques con misiles de origen desconocido que las autoridades marítimas de Reino Unido han trasladado en el estrecho, misiles que han alcanzado a dos petroleros y un buque portacontenedores que han tenido que ser evacuados tras resultar incendiados. Los ataques han sido a cinco millas náuticas al sur de la ciudad iraquí de Basora y todos los miembros de la tripulación han sido evacuados.

Estos ataques se dan después de los ataques registrados el miércoles contra otros tres buques, lo cual ha generado un impacto sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. En las últimas horas hemos vuelto a ver cómo el precio del barril de Brent, referencia en los mercados europeos, ha vuelto a superar los 100 dólares. La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción.

Mientras tanto, tres marineros tailandeses permanecen desaparecidos tras el ataque que dañó al carguero tailandés MV Mayuree Naree en el estrecho de Ormuz este miércoles. Se cree que el buque tailandés es uno de los tres ataques contra barcos reportados este miércoles, mientras que los otros dos coincidirían con informes sobre daños a buques de Grecia y Japón.

Irán, sus minas y amenazas

El estrecho de Ormuz cuenta con dos carriles que conectan el golfo Pérsico y el de Omán, que hace de vía de salida del crudo hacia el resto del mundo. La parte más estrecha del enclave tiene unos 30 kilómetros de ancho y esos 'carriles' tienen apenas tres kilómetros cada uno, con una "mediana" más o menos similar para evitar choques. En principio, por un lado van los petroleros que salen cargados del golfo hacia Asia o Europa y por el otro, los que vuelven para 'repostar'.

Trump insta a los buques a pasar por Ormuz pese a las minas iraníes y a la casi imposible apertura de un carril seguro

Esto hace que sea fácil taponarlo y ahí es donde entran en juego las minas. Las minas que Irán podría estar utilizando para elevar el conflicto en el estrecho y dificultar así el paso de petroleros y barcos de mercancías. Se desconoce hasta qué punto Irán ha minado el estrecho de Ormuz, pero en caso de que las minas estén ya presentes en esas aguas, limpiarlo llevaría su tiempo.

Estados Unidos e incluso Irán han propuesto abrir un canal seguro para que pasen el petróleo y el gas. Recordemos que por el estrecho de Ormuz pasa el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Irán, que cierra el estrecho de Ormuz por el norte, ha amenazado en varias ocasiones con no permitir que se exporte "un solo litro de petróleo de la región" si los ataques en su contra no cesan. Tal es su poder que el portavoz Ebrahim Zolfighari ha llegado a amenazar con aumentar el precio del petróleo hasta los 200 dólares el barril. Son las consecuencias, económicas y bélicas, de un conflicto que escala a nivel global.

Liberación histórica de reservas de petróleo

Para intentar frenar esta escalada de precios, los principales países del mundo han decidido abrir sus reservas de petróleo y liberar 400 millones de barriles, una decisión histórica. Se trata de una cifra que nunca antes se había visto y que sustituirá durante aproximadamente un mes lo que no está saliendo por el estrecho de Ormuz por ese bloqueo.

Los miembros de la AIE mantienen actualmente unos 1.200 millones de barriles de reservas de emergencia, además de otros 600 millones de barriles en inventarios de la industria que se mantienen por obligación gubernamental. El plan de liberar 400 millones de barriles superaría ampliamente la anterior intervención récord de 182 millones de barriles desplegada por la AIE al comienzo de la guerra en Ucrania.

El Grupo de Coordinación del Petróleo de la Unión Europea se reunirá este jueves para analizar una posible liberación de reservas estratégicas y coordinar la respuesta europea ante la decisión de la AIE de recurrir a estos 'stocks' para estabilizar el mercado.

