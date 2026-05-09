Ahora

En medio de su gira

El polémico encuentro de Miguel Bosé con Bukele en El Salvador: "Enhorabuena por su liderazgo"

El contexto El artista, inmerso en su gira 'Importante Tour', ha aprovechado su paso por el país salvadoreño para mantener un encuentro con el presidente del país.

Encuentro entre Miguel Bosé y Nayib BukeleEncuentro entre Miguel Bosé y Nayib Bukele@miguelbose
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Miguel Bosé está inmerso en su gira 'Importante Tour' con la que ha regresado tras años alejados de los escenarios y que le ha llevado a una ruta por varios países de América. Uno de esos destinos ha sido El Salvador, donde el artista ha mantenido un encuentro con el presidente del país, Nayib Bukele.

Este pasado jueves, el cantante estuvo de concierto en el país salvadoreño, pero aprovechó la ocasión para reunirse con Bukele en un encuentro que él mismo ha desvelado en su cuenta de Instagram. "Gracias presidente Bukele por este encuentro tan esclarecedor e interesante. Gracias por su amabilidad y las atenciones de todo su equipo", ha comenzado escribiendo en su publicación.

Además, Bosé ha alabado la labor de Bukele desde que llegara a la presidencia de El Salvador en 2019 pese a la polémica que han generado sus masivas detenciones así como la cárcel CECOT donde se les traslada.

"Enhorabuena por su liderazgo al frente de El Salvador. Un cambio palpable e impresionante. Le deseo lo mejor para usted, su gente y su país", ha concluido en su mensaje.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Un protocolo milimetrado para evacuar el Hondius con hantavirus: Tenerife se prepara a contrarreloj con tres zonas de seguridad en el puerto
  2. Jerónimo JM y Germán PG, los guardias civiles con "amplia experiencia" fallecidos al seguir una narcolancha en Huelva
  3. Guerra en Irán, en directo | Irán rechaza ante la ONU la propuesta de EEUU sobre Ormuz y les acusa de "distorsionar" al Consejo de Seguridad
  4. Prioridad nacional o lo que le sale del bulo a Vox
  5. Licencia real para espiar: así forma clandestinamente Rusia a sus espías en universidades
  6. Las patrullas ciudadanas de Frente Obrero, o cómo inocular violencia y crispación al grito de "solo el pueblo salva al pueblo"