El polémico encuentro de Miguel Bosé con Bukele en El Salvador: "Enhorabuena por su liderazgo"

El contexto El artista, inmerso en su gira 'Importante Tour', ha aprovechado su paso por el país salvadoreño para mantener un encuentro con el presidente del país.

Miguel Bosé se encuentra en su gira 'Importante Tour', regresando a los escenarios tras años de ausencia, recorriendo varios países de América. En su reciente visita a El Salvador, Bosé se reunió con el presidente Nayib Bukele, lo cual compartió en su Instagram. Agradeció la amabilidad y atenciones del mandatario y su equipo, y elogió su liderazgo desde que asumió la presidencia en 2019, a pesar de la controversia por las masivas detenciones y la prisión CECOT. Bosé destacó el cambio positivo en el país y expresó sus mejores deseos para Bukele y El Salvador.

Miguel Bosé está inmerso en su gira 'Importante Tour' con la que ha regresado tras años alejados de los escenarios y que le ha llevado a una ruta por varios países de América. Uno de esos destinos ha sido El Salvador, donde el artista ha mantenido un encuentro con el presidente del país, Nayib Bukele.

Este pasado jueves, el cantante estuvo de concierto en el país salvadoreño, pero aprovechó la ocasión para reunirse con Bukele en un encuentro que él mismo ha desvelado en su cuenta de Instagram. "Gracias presidente Bukele por este encuentro tan esclarecedor e interesante. Gracias por su amabilidad y las atenciones de todo su equipo", ha comenzado escribiendo en su publicación.

Además, Bosé ha alabado la labor de Bukele desde que llegara a la presidencia de El Salvador en 2019 pese a la polémica que han generado sus masivas detenciones así como la cárcel CECOT donde se les traslada.

"Enhorabuena por su liderazgo al frente de El Salvador. Un cambio palpable e impresionante. Le deseo lo mejor para usted, su gente y su país", ha concluido en su mensaje.

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