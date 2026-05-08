250 años de la independencia
Un 4 de julio 'made in China': Trump defiende el "EEUU primero", pero celebra el día más patriótico con fuegos artificiales chinos
Los detalles La idea de Donald Trump de "hacer a Estados Unidos grande otra vez" cae por su propio peso cuando uno se fija en los envoltorios de los fuegos artificiales que los estadounidenses van a hacer explotar el 4 de julio. su etiqueta dice que han sido fabricados en China.
Resumen IA supervisado
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, organiza la celebración del 250 aniversario de la independencia del país el próximo 4 de julio, donde los fuegos artificiales serán protagonistas. Sin embargo, a pesar de su lema "América primero", la mayoría de la pirotecnia proviene de China, su rival económico. Esto contrasta con su imagen patriótica y su eslogan "hacer a Estados Unidos grande otra vez". Estados Unidos absorbe casi el 40% de las exportaciones chinas de pirotecnia, y se espera un aumento en las ventas este año. Los preparativos están listos para iluminar el cielo estadounidense con productos 'Made in China'.
* Resumen supervisado por periodistas.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lleva tiempo planeando la próxima fiesta nacional de Estados Unidos: el 4 de julio. Se cumplen 250 años de la independencia de EEUU y los fuegos artificiales no van a faltar en esta cita. Es uno de los elementos más tradicionales y patrióticos en esta fiesta. Pero a pesar de que Trump defiende como eslogan su: "Américas primero", la mayoría de la pirotecnia para su día más patriótico va a llenar las arcas de su gran enemigo, de China.
La imagen de Trump herido tras el tiroteo en Pensilvania, con su oreja vendada, o su grito y eslogan en gorras y camisetas de "hacer a Estados Unidos grande otra vez", se caen por su propio peso cuando uno se fija en los envoltorios de los fuegos artificiales que los estadounidenses van a hacer explotar el 4 de julio. Porque al ver la etiqueta se descubre que han sido fabricados en China.
Y es que, precisamente, Estados Unidos absorbe casi el 40% de las exportaciones chinas de pirotecnia. "Esperamos mejores ventas este año. Creo que podrían ser al menos un 15% más que el año pasado", ha celebrado Wilson Lam, gerente comercial en EEUU de Black Scorpion en Chili Fireworks.
En China, los trabajadores elaboran los productos en gran parte a mano. Inspeccionan minuciosamente los tubos de los petardos, los revisan con linternas para que todo esté correcto y les agreguen la pólvora.
La mayoría de los envíos del 4 de julio ya se han entregado o están en tránsito. Porque este 4 de julio se cumplen 250 años de la independencia de Estados Unidos y los fuegos artificiales son claves. Aunque los aranceles han retrasado ligeramente los envíos, todo está preparado para un día en el que el cielo se iluminará a mayor gloria de Trump y de los bolsillos de los fabricantes con sello 'Made in China'.
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