Los detalles La idea de Donald Trump de "hacer a Estados Unidos grande otra vez" cae por su propio peso cuando uno se fija en los envoltorios de los fuegos artificiales que los estadounidenses van a hacer explotar el 4 de julio. su etiqueta dice que han sido fabricados en China.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, organiza la celebración del 250 aniversario de la independencia del país el próximo 4 de julio, donde los fuegos artificiales serán protagonistas. Sin embargo, a pesar de su lema "América primero", la mayoría de la pirotecnia proviene de China, su rival económico. Esto contrasta con su imagen patriótica y su eslogan "hacer a Estados Unidos grande otra vez". Estados Unidos absorbe casi el 40% de las exportaciones chinas de pirotecnia, y se espera un aumento en las ventas este año. Los preparativos están listos para iluminar el cielo estadounidense con productos 'Made in China'.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lleva tiempo planeando la próxima fiesta nacional de Estados Unidos: el 4 de julio. Se cumplen 250 años de la independencia de EEUU y los fuegos artificiales no van a faltar en esta cita. Es uno de los elementos más tradicionales y patrióticos en esta fiesta. Pero a pesar de que Trump defiende como eslogan su: "Américas primero", la mayoría de la pirotecnia para su día más patriótico va a llenar las arcas de su gran enemigo, de China.

La imagen de Trump herido tras el tiroteo en Pensilvania, con su oreja vendada, o su grito y eslogan en gorras y camisetas de "hacer a Estados Unidos grande otra vez", se caen por su propio peso cuando uno se fija en los envoltorios de los fuegos artificiales que los estadounidenses van a hacer explotar el 4 de julio. Porque al ver la etiqueta se descubre que han sido fabricados en China.

Y es que, precisamente, Estados Unidos absorbe casi el 40% de las exportaciones chinas de pirotecnia. "Esperamos mejores ventas este año. Creo que podrían ser al menos un 15% más que el año pasado", ha celebrado Wilson Lam, gerente comercial en EEUU de Black Scorpion en Chili Fireworks.

En China, los trabajadores elaboran los productos en gran parte a mano. Inspeccionan minuciosamente los tubos de los petardos, los revisan con linternas para que todo esté correcto y les agreguen la pólvora.

La mayoría de los envíos del 4 de julio ya se han entregado o están en tránsito. Porque este 4 de julio se cumplen 250 años de la independencia de Estados Unidos y los fuegos artificiales son claves. Aunque los aranceles han retrasado ligeramente los envíos, todo está preparado para un día en el que el cielo se iluminará a mayor gloria de Trump y de los bolsillos de los fabricantes con sello 'Made in China'.

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