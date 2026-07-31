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Crisis migratoria en Ceuta

¿Qué implica suspender el espacio Schengen como ha hecho Italia con España? ¿Puede un Estado miembro de la UE hacerlo de forma unilateral?

Los detalles Italia ordena el cierre temporal de las fronteras marítimas y aéreas con España tras los sucesos ocurridos en Ceuta. Una medida permitida aunque la legislación al respecto no deja expulsar a España del espacio Schengen.

Pedro Sánchez y Giorgia Meloni, durante un acto conjunto en el año 2023

La suspensión de un país del espacio Schengen y la posibilidad de que un estado miembro de la UE pueda hacerlo de forma unilateral como ha hecho Italia con España, ha sido analizado en la mesa de expertos de Más Vale Tarde.

"No puedes decirle a un país que yo no te dejo entrar sin más, siendo todos miembros del acuerdo de Schengen. Lo que sí puede hacer Italia es, gracias a las herramientas legales para hacerlo, es suspender ella provisionalmente ser miembro del espacio Schengen y blindarse", explica la criminóloga Beatriz de Vicente.

De Vicente asegura que hay "situaciones como, por ejemplo, que haya un gran evento como una olimpiada, el G7 o una gran reunión internacional, casos de extrema urgencia como fue el Covid, o presiones migratorias especiales". "Ha de pedirse con varias semanas de antelación, plazos máximos de 10 a 15 días. Hay que justificarse, tiene que prorrogarse", añade.

Por su parte, el periodista Antonio Maestre afirma que las veces que se ha suspendido el espacio Schengen por parte de los países miembros han sido 387. "Muchas veces por cuestiones de un atentado terrorista, para tener un control de fronteras", concreta maestre. "Se ha suspendido en multitud de ocasiones y se suspende para sí mismo, no para los demás", añade Maestre.

Italia lo anunció anoche. España ha llamado a consultas hoy al embajador de Italia. Dinamarca, Finlandia y República Checa apoyan la propuesta de Giorgia Meloni.

Esta tarde, el Ministerio del Interior italiano ha ordenado este viernes el cierre temporal de las fronteras marítimas y aéreas con España tras los sucesos ocurridos en Ceuta. "Medida que sí puede hacer. Lo que no puede hacer es echar a España del espacio Schengen", destaca Beatriz de Vicente.

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