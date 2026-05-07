Especial 'laSexta Noticias: alerta hantavirus', esta noche a las 23:00 horas con Rodrigo Blázquez

Los detalles Este jueves, a partir de las 23:00 horas, laSexta emite un especial informativo sobre la evolución del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que ha dejado tres fallecidos.

laSexta Noticias se vuelca en informar sobre el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que ha costado la vida a tres personas mientras aumentan los casos confirmados y sospechosos. Este jueves, a partir de las 23:00 horas, especial informativo sobre esta crisis, sus consecuencias y todas las claves, con el análisis de los mejores expertos.

El brote fue detectado a principios de abril en un crucero que zarpó el 1 de abril desde Ushuaia (Argentina) para cruzar el Atlántico Sur con destino a Canarias y en cuya ruta se incluyó la Antártida continental, las islas Malvinas, las Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán. En su interior había 149 personas de 23 nacionalidades, entre ellas 14 españoles.

España se está preparando para la llegada del crucero, que partió este miércoles por la tarde hacia Tenerife, a donde se espera que llegue el domingo. A partir de ahí, el Gobierno está organizando un despliegue que tiene pocos precedentes en la historia de España. Los pasajeros extranjeros serán repatriados a sus países de origen y se trasladará a los españoles a Madrid para asegurar que no están infectados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.