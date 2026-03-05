Italia es la última en sumarse en la postura de Europa sobre Irán: acepta cooperar en defensa pero no participar en los ataques

Entre líneas Después de seis días de guerra, Meloni se ha posicionado y ha dejado claro a EEUU que Italia "no va a entrar en guerra".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán ha obligado a Europa a tomar posición, mostrando una postura unánime de defensa sin intención de atacar Oriente Medio. Italia, tras conversaciones con París y Atenas, ha decidido enviar buques para proteger Chipre y el Mediterráneo oriental, asegurando que no participará en una guerra. En Reino Unido, Keir Starmer ha reafirmado su negativa a participar en la ofensiva, aunque enviará refuerzos a Qatar. Francia ha rechazado una entrada activa en el conflicto, ofreciendo solo apoyo logístico. España ha enviado la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre y ha negado a EE.UU. el uso de sus bases.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán ha obligado a Europa a moverse y posicionarse sobre el conflicto. Aunque algunas declaraciones han tardado un poco en llegar, hay una máxima que parece unánime: están dispuestos a proporcionar medios para la defensa de los aliados, pero no para atacar Oriente Medio.

Italia ha sido la última en sumarse a España, Francia y Países Bajos, y ha anunciado que enviará buques para proteger Chipre. Ha tardado seis días, pero finalmente el Gobierno de Giorgia Meloni ha dejado de esquivar este asunto.

Ha admitido que, tras hablar este mediodía con París y Atenas, ha acordado el envío coordinado de medios militares para defender a Chipre y el Mediterráneo oriental y, llegado el caso, asegurar la navegación en el Mar Rojo o enviar "defensa aérea" a "las naciones amigas" del Golfo.

Meloni ha reaccionado en una entrevista en la emisora 'RTL' "preocupada" ante "un mundo cada vez más sumido en el caos". Eso sí, ha aclarado que "no estamos en guerra y no vamos a entrar en guerra", un claro mensaje que, por muy proTrump que sea, está dirigido a EEUU. Además, en caso de que los estadounidenses quieran usar sus bases en Italia para acciones bélicas, tendrán que enfrentarse al Parlamento romano.

En líneas similares se han mantenido este jueves los exeurosocios británicos, a cuyo ministro de Defensa le han sonado las alarmas antiaéreas en plena visita a la base de Akrotiri. "Aunque hayan sumido a (Oriente Próximo) en el caos, nos mantendremos firmes en nuestros valores y principios sin importar la presión", ha subrayado Keir Starmer.

Pese a las críticas que ha recibido de Trump por su posicionamiento sobre Irán, Starmer ha insistido en que bajo ningún concepto participará Londres en la ofensiva. Eso sí, enviará más refuerzos a Qatar, otros cuatro Typhoon, cazas polivalentes de alto rendimiento, debido a la ampliación del conflicto.

En Francia, El Elíseo ha rechazado una entrada activa en la guerra, aunque sí se ha mostrado a favor del apoyo logístico. En este sentido, el Estado Mayor francés ha tenido que aclarar que solo ha autorizado a los estadounidenses a usar una de las bases aéreas francesas más sureñas para aviones que no participen en combate.

Una posición común de los principales socios europeos que se alinea también con la defendida por el Gobierno, que ha anunciado el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre, a la vez que ha negado a EEUU utilizar sus bases en Rota y Morón.

