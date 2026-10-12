Vuelve el calor a España, con temperaturas de hasta 34 grados en Sevilla y cerca de los 30 en Madrid y Zaragoza

Los detalles Las temperaturas serán mucho más altas de lo normal para estas fechas. En el caso de Sevilla, se suelen rondar los 26 grados en esta época y en Madrid los 19.

Tras un fin de semana fresco, las temperaturas subirán, anticipando un nuevo veranillo. Se esperan hasta 34 grados en Sevilla y 30 en otras capitales. La situación anticiclónica provocará nieblas en Galicia, Asturias, Castilla y León, Cataluña y Castilla-La Mancha, requiriendo precaución al conducir. En el norte, algunas nubes podrían dejar chubascos en Asturias, Canarias y zonas montañosas del interior este. En el resto del país, cielos despejados y temperaturas en aumento, excepto en Galicia y Asturias, donde refrescará. El miércoles, el calor será notable, con cielos despejados y algunas lluvias aisladas en el sureste y Canarias. Esta tendencia cálida persistirá la próxima semana.

Tras un fin de semana en el que hemos necesitado la chaqueta a primeras horas de la mañana, las temperaturas van subiendo y se acerca un nuevo veranillo. En algunas capitales de provincia se llegará a los 30 grados y en Sevilla se podrán alcanzar los 34.

Además, esa situación anticiclónica dejará las primeras nieblas de este otoño en puntos de Galicia, Asturias, Castilla y León, incluso también en Cataluña y en Castilla-La Mancha, por lo que hay que tener precaución al volante durante las primeras horas del día.

En el norte, algunas nubes podrán dejar chubascos, sobre todo, en la zona de Asturias, y también habrá lluvia en Canarias y podrá escaparse algún chubasco en zonas del interior este, sobre todo, en zonas de montaña.

En el resto, los cielos estarán prácticamente despejados, con temperaturas que en aumento, mientras que este lunes solo bajarán en Galicia y en Asturias por esas nubes que pueden dejar algo de lluvia y refrescan el ambiente hasta los 21 o 22 grados.

En contraposición, se podrá llegar a los 30 grados en Zaragoza, a los 27 en Madrid, cuando lo normal para esta época es rondar los 19, mientras que en Sevilla se alcanzarán los 34 cuando en estas fechas suelen ser 26, lo que supone ocho grados más de lo que corresponde al mes de octubre.

Cielos despejados el miércoles

El miércoles, tendremos cielos despejados en gran parte del país, aunque podría haber algún chubasco en Murcia, Alicante y Almería, e incluso otra vez en Baleares y alguna lluvia también en Canarias.

En el resto, seguiremos con ambiente estable y, de hecho, puede ser el día más caluroso de la semana. En Ourense, este martes se esperan 27 grados, pero el miércoles y jueves estarán entre los 30 y 31 grados; en Bilbao, se acercarán también a los 30, cuando lo normal en esta época en el norte es estar por encima de los 20.

Esa tendencia seguirá durante esta semana y también la próxima, con cielos despejados y temperaturas que irán por encima de lo que corresponde para esta época, rumbo a ese veranillo.

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