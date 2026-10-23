El temporal azota el norte y deja avisos por viento y olas de más de 10 metros en Euskadi y Galicia

Los detalles En la boya de Bilbao-Vizcaya las olas han alcanzado los 13 metros de altura, mientras que en Galicia han llegado a los 11. Precisamente por ese motivo, la comunidad gallega está en alerta naranja.

El temporal en el norte de España ha provocado olas de hasta 13 metros en la boya de Bilbao-Vizcaya y de ocho metros en la costa de Donosti. Galicia y las comunidades cantábricas mantienen aviso naranja, con olas de 11 metros en la boya de Villano-Sisargas y de nueve en A Coruña. Girona y Tarragona también están en alerta por viento y oleaje, mientras que en Asturias las rachas alcanzan los 100 km/h. En Canarias, una DANA ha causado lluvias intensas e inundaciones, con nevadas en el Teide. Este fin de semana, el temporal disminuirá, con lluvias solo en Cataluña, Baleares y Canarias, y cielos despejados en el resto del país. El domingo, un frente llegará a Galicia.

El temporal que azota el norte de España ha dejado olas de 13 metros en la boya de Bilbao-Vizcaya, mar adentro, aunque han llegado a alcanzar los ocho metros en la costa de Donosti.

Mientras, siguen con aviso naranja en Galicia y en las comunidades cantábricas. En el caso de la comunidad gallega, las olas han alcanzado los 11 metros en la Boya de Villano-Sisargas y en A Coruña los nueve. Asimismo, también hay avisos activados en Girona y en Tarragona por viento y oleaje. Además, en el aeropuerto de Asturias las rachas de viento son de 100 kilómetros por hora.

Mientras, en Canarias, una DANA está provocando acumulados importantes de precipitación. En las últimas horas, ha llegado incluso a nevar en la cima del Teide, mientras el agua iba de algunos barrancos iba bajando por calles que no eran capaces de desaguar toda la cantidad que recibían, lo que ha provocado inundaciones puntuales en algunas zonas, donde ya se han desactivado los avisos aunque va a seguir lloviendo.

En lo referente al fin de semana, el temporal de viento y oleaje va a ir a menos y solo va a llover este sábado en Cataluña, Baleares y Canarias. En el resto de España se esperan cielos despejados y temperaturas que irán en aumento. Finalmente, el domingo entrará un frente por Galicia.

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