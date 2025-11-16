Los últimos coletazos de Claudia dan paso al frío polar con heladas y temperaturas invernales

¿En qué te afecta? Con el temporal perdiendo fuerza, se registrarán en la Península temperaturas extremadamente frías para esta época del año.

La borrasca Claudia dice adiós. Conforme se va reintegrando en la circulación atlántica, el temporal que ha dejado fuertes rachas de viento e intensas lluvias se despide de la Península dejando aún precipitaciones tanto en Galicia como en Extremadura, conforme se desplace hacia la zona del suroeste peninsular.

Por la posición de la borrasca, durante esta jornada las lluvias entrarán por la Península desde el oeste y Andalucía se moverán hacia el noreste. Es en Galicia donde se esperan los mayores acumulados con unas temperaturas a la baja en ciertas zonas del país.

Con el paso de las horas, Claudia se irá hacia el sur mientras otros frentes dejarán precipitaciones en el Cantábrico y nevadas en los Pirineos.

Las temperaturas, en ese sentido, seguirán a la baja en toda la mitad norte peninsular y en el Mediterráneo, con la entrada de una masa de aire ártico que impulsará el frío desde el norte. Con el miércoles sin apenas cambios, será el jueves cuando llegue otra clara bajada generalizada de las temperaturas.

Temperaturas muy frías

Y es que en dicha jornada se van a registrar temperaturas bajas para esta época del año, con el añadido de que el viernes el mercurio volverá a bajar en toda la Península salvo en el noroeste.

En la segunda mitad de semana se van a registrar heladas bastante extendidas tanto en la mitad norte como en la mitad sur del país, con temperaturas extremadamente frías para la época.

Estas bajadas supondrán además nevadas en cotas bajas en la mitad norte. Se espera que baje a los 500 metros en casi toda la Península durante el jueves y el viernes.

