Último arreón del calor antes del cambio de tiempo: más de 40 grados y tormentas a la vista

Los detalles España encara los últimos coletazos del calor antes de un cambio brusco de tiempo. Las temperaturas volverán a superar los 40 grados en varios puntos antes de la entrada de aire frío por el norte, que traerá tormentas y un descenso térmico.

El calor afronta sus últimos días antes de dar paso a un cambio brusco de tiempo. Las temperaturas volverán a subir durante las próximas jornadas, con valores que podrían superar los 40 grados en varios puntos del país, especialmente en el Mediterráneo. Sin embargo, el episodio tendrá fecha de caducidad: a partir del jueves, la entrada de aire frío por el norte favorecerá un descenso generalizado de las temperaturas y la aparición de tormentas fuertes.

De momento, una masa de aire muy cálido continúa instalada sobre buena parte de España y mantiene activados numerosos avisos por altas temperaturas. Mañana, los termómetros volverán a subir entre dos y tres grados en algunas zonas, con máximas que podrían alcanzar los 42 grados en Ourense, rondar los 38 en Madrid y superar los 40 en varios puntos del sur peninsular.

Galicia continúa viviendo un verano especialmente anómalo. Las temperaturas, tanto máximas como mínimas, permanecen muy por encima de los valores habituales y las Rías Baixas mantienen avisos naranjas por calor. También se esperan temperaturas muy elevadas en Cataluña, Aragón, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, los valles del Tajo, Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Baleares.

El calor se intensifica antes del cambio

La jornada del miércoles será especialmente complicada en el área mediterránea. El viento de poniente provocará un fuerte ascenso de las temperaturas, sobre todo en el litoral de la Comunidad Valenciana, donde podrían alcanzarse o incluso superarse los 42 grados en algunos puntos.

También habrá valores muy elevados en Cataluña, Aragón y el interior de Baleares. En algunos puntos de la Comunidad Valenciana, las temperaturas podrían subir hasta diez grados en apenas un día.

Pero el calor tendrá los días contados. La aproximación de una masa de aire frío comenzará a notarse el miércoles en el centro y el oeste peninsular y provocará un cambio más acusado a partir del jueves.

Aire frío y tormentas intensas

El descenso de temperaturas llegará acompañado de un aumento de la inestabilidad. Una bolsa de aire frío situada al norte de Canarias ya está favoreciendo la formación de nubosidad y, a medida que el aire frío avance y entre en contacto con la masa cálida, aumentará el riesgo de tormentas.

Las zonas montañosas de Teruel y Castellón, así como Cataluña y otros puntos del noreste, serán algunas de las áreas donde habrá que extremar la precaución. También podrían crecer nubes de evolución y producirse chubascos en Baleares y el sureste peninsular.

Durante las próximas horas todavía dominará el tiempo anticiclónico en buena parte del país, aunque en el norte persistirán las nubes y podrían registrarse algunos chubascos. La situación cambiará de forma más evidente conforme avance la semana.

Un Mediterráneo excepcionalmente cálido

El cambio de tiempo será especialmente relevante en el Mediterráneo debido a las temperaturas extraordinariamente altas que registra el mar. En zonas como Benidorm, las sensaciones térmicas continúan acercándose a los 40 grados.

El Mediterráneo mantiene temperaturas próximas a los 30 grados de forma persistente, tanto en el entorno de Baleares como frente a la costa de Barcelona. Este calor acumulado en el mar puede actuar como combustible para las tormentas cuando entre aire frío en altura, favoreciendo episodios especialmente intensos.

La situación ya está teniendo consecuencias en las temperaturas nocturnas. En Barcelona se están registrando valores mínimos excepcionalmente altos: un observatorio acumula 52 noches tórridas en lo que va de periodo, un registro sin precedentes en los últimos 40 años.

Así, la semana estará marcada por dos escenarios muy diferentes: un último arreón del calor, con máximas que podrían superar los 40 grados, seguido de la llegada de aire frío y un cambio de tiempo que podría dejar tormentas fuertes en distintas zonas del país.

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