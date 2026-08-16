El huracán Lala azota Hawái con vientos de más de 120 kilómetros por hora y deja al menos un muerto

¿Qué está pasando? A pesar de que no se espera que toque tierra, la zona sur de la isla principal del archipiélago está registrando grandes daños. El gobernador ha informado de un fallecido en un accidente de tráfico.

La tormenta tropical Lala se ha convertido en un huracán de categoría 1, siendo el tercer fenómeno similar de la temporada en el Pacífico. Con vientos de hasta 120 km/h, ha golpeado partes de Hawái, causando daños en edificios y al menos una muerte. El gobernador de Hawái, Josh Green, informó que 19 edificios han perdido sus techos y más de 60.000 personas están sin electricidad. Aunque no se espera que toque tierra, los efectos de Lala se sienten intensamente. El alcalde del condado de Hawái ha pedido a los ciudadanos buscar refugio, y más de 190 vuelos han sido pospuestos. La evaluación de daños comenzará el lunes.

La tormenta tropical Lala ya es un huracán de categoría 1. Ya es el tercer fenómeno de este tipo que se ha registrado esta temporada en el Pacífico. Con vientos máximos sostenidos de hasta 120 kilómetros por hora, y tal y como reporta la CNN, ha azotado a partes de Hawái, dañando edificios y dejando al menos un muerto en un accidente relacionado con este fenómeno.

Así ha informado de ello Josh Green, gobernador de Hawái, en un vídeo en que ha desglosado con datos la afectación del huracán en el archipiélago. Hay al menos 19 edificios sin techo, con más de 60.000 personas sin electricidad.

Lala se acercó a la Isla Grande de Hawái a eso de las 05:00 hora local, rozando la parte sur desde 48 kilómetros de distancia. Se espera que sus vientos afecten en gran parte a esta zona del archipiélago.

A lo largo de la madrugada, los vientos y las lluvias han persistido en la Isla Grande y el condado de Maui. Se espera que se extiendan hacia el oeste por Oahu y Kauai, según informa el NHC.

Aunque no se espera que toque tierra, el impacto de Lala se está sintiendo con fuerza en las islas. Kiko Alameda, alcalde del condado de Hawái, ha instado a los ciudadanos a buscar refugio mientras más de 190 vuelos hacia y desde Hawái han sido pospuestos.

El gobernador del archipiélago ha confirmado que la evaluación de los daños comenzará el lunes, mientras los equipos de emergencia siguen atendiendo las urgencias derivadas por Lala.

De haber tocado tierra, habría sido el primer huracán en hacerlo en más de 30 años.

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