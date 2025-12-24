Llegan la Nochebuena y Navidad más frías desde 2010 con fuertes lluvias y nevadas en el norte

El dato Según la AEMET, será la Navidad más fría de los últimos 15 años. En Madrid, las máximas no superarán los cinco grados, algo que no se veía desde Filomena en 2021.

La Nochebuena y Navidad en España estarán marcadas por un frío extremo, el más intenso desde 2010, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las temperaturas mínimas caerán en el sur, noreste peninsular y Baleares, mientras que las máximas subirán en general, salvo en algunas zonas costeras y del norte. La Nochebuena traerá cielos nubosos y lluvias, especialmente en el mar de Alborán y Baleares, con nieve a partir de los 1.000 metros. En Navidad, una masa de aire frío intensificará las heladas, afectando incluso al sur. Las precipitaciones más intensas se esperan en el noreste, con nieve a 700 metros. En Madrid, las mínimas podrían llegar a tres grados bajo cero, siendo el día más frío desde la borrasca Filomena en 2021.

Nochebuena y Navidad llegan marcadas por un frío sin precedentes en los últimos años. Este 24 y 25 de diciembre serán los más fríos en España desde 2010 según indica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tras un desplome generalizado de los termómetros en las últimas jornadas que se acentuará en las próximas horas.

Las temperaturas mínimas descenderán en la mitad sur, el noreste peninsular y Baleares este día 24, con ascensos en el resto, mientras que las máximas registrarán aumentos generalizados, excepto en los litorales del suroeste, fachada sureste y este y zonas del alto Ebro y del Cantábrico oriental. No experimentarán cambios en Canarias.

Esta Nochebuena estará marcada por la inestabilidad y los cielos nubosos en toda la Península y Baleares, dejando precipitaciones en la mayor parte del país, siendo el mar de Alborán y el litoral balear los que recibirán mayores acumulados. Además, la cota de nieve se situará en los 1.000 metros.

Según la AEMET, los cielos tenderán a despejarse al final del día en el suroeste y en Canarias habrá intervalos nubosos que se cubrirán por la tarde con algunas precipitaciones, más probables en el norte de las islas. Se esperan nieblas en zonas de montaña, más persistentes en las del norte peninsular, así como en áreas de ambas mesetas y del Ebro.

Frío en Nochebuena, aún más en Navidad

En cuando al día de Navidad, la caída de las temperaturas se incrementará con la llegada de una nueva masa de aire frío al territorio peninsular, dejando heladas generalizadas que afectarán incluso a al mayor parte del sur.

Seguirán produciéndose lluvias en el noroeste, pero las precipitaciones más fuertes se producirán en el noreste y afectarán a Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana y Baleares. En estos territorios, la cota de nieve se situará en los 700 metros, por lo que podría nevar en buena parte de las zonas de interior.

Madrid, en registros no vistos desde Filomena

En la capital se registrarán mínimas de hasta tres grados bajos cero este jueves 25 de diciembre y las máximas no superarán los cinco grados centígrados. De hecho, si se cumple la previsión, será el día más frío en Madrid en los últimos cinco años, dejando los registros más bajos desde enero de 2021, cuando la borrasca Filomena provocó una nevada que colapsó la ciudad.

El HTML para pegar:

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.