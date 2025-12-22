¿Qué tiempo hará en Nochebuena y Navidad?: las previsiones apuntan a lluvias persitentes y nevadas

¿Por qué es importante? El día de Nochebuena se espera que las precipitaciones se produzcan en forma líquida, mientras que en Navidad nevará en todas las montañas del país.

El inicio del invierno en España ha traído lluvias y nevadas que se mantendrán durante Nochebuena y Navidad, especialmente en los extremos del país. Para el 24 de diciembre, se esperan lluvias en el Cantábrico, Andalucía, el Mediterráneo y Canarias, mientras que el centro peninsular permanecerá seco. En Navidad, continuarán las precipitaciones en el norte, el Mediterráneo, Aragón y Canarias, con nevadas en la Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Pirineos y posiblemente en el interior de Cataluña y Aragón. Capitales como Huesca o Teruel, y pueblos de Lleida, podrían ver nieve.

Las lluvias y nevadas que ha dejado la entrada oficial del invierno en nuestro país van a persistir durante los días de Nochebuena y Navidad, sobre todo en los extremos. En este sentido, se espera más agua de cara al día 24 y una mayor presencia de nieve para el 25 de diciembre.

De cara al día de Nochebuena se registrarán lluvias en el Cantábrico, Andalucía, en distintos puntos del Mediterráneo y en Canarias. Asimismo, todo hace prever que no se producirán precipitaciones en el centro peninsular.

Por otra parte, el día de Navidad persistirán las lluvias en el extremo norte, Mediterráneo, Aragón y Canarias, pero también nevará en todas las montañas: Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Pirineos e incluso se podrían registrar episodios en el interior de Cataluña y Aragón. Además, no se descarta la presencia de los copos en capitales como Huesca o Teruel o incluso en pueblos de la provincia de Lleida.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.