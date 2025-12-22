Ahora

22D

El Gordo (79432) reparte en León y Madrid en un día de sorteo con premios hasta el final

BLANCA NAVIDAD

¿Qué tiempo hará en Nochebuena y Navidad?: las previsiones apuntan a lluvias persitentes y nevadas

¿Por qué es importante? El día de Nochebuena se espera que las precipitaciones se produzcan en forma líquida, mientras que en Navidad nevará en todas las montañas del país.

Imagen de la sierra de Madrid nevada en diciembre de 2025
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Las lluvias y nevadas que ha dejado la entrada oficial del invierno en nuestro país van a persistir durante los días de Nochebuena y Navidad, sobre todo en los extremos. En este sentido, se espera más agua de cara al día 24 y una mayor presencia de nieve para el 25 de diciembre.

De cara al día de Nochebuena se registrarán lluvias en el Cantábrico, Andalucía, en distintos puntos del Mediterráneo y en Canarias. Asimismo, todo hace prever que no se producirán precipitaciones en el centro peninsular.

Por otra parte, el día de Navidad persistirán las lluvias en el extremo norte, Mediterráneo, Aragón y Canarias, pero también nevará en todas las montañas: Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Pirineos e incluso se podrían registrar episodios en el interior de Cataluña y Aragón. Además, no se descarta la presencia de los copos en capitales como Huesca o Teruel o incluso en pueblos de la provincia de Lleida.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Lotería de Navidad 2025, en directo | El Gordo (79432) sale en la cuarta tabla, la más afortunada de la mañana
  2. El PP asume que la abstención de Vox en Extremadura le saldrá cara
  3. Barómetro laSexta | El PP ganaría unas elecciones generales con el 33,5% de los votos y superaría al PSOE por seis puntos
  4. Sánchez anuncia a Milagros Tolón como nueva ministra de Educación y Deportes y a Elma Saiz como portavoz del Gobierno tras la salida de Alegría
  5. Estados Unidos intercepta el segundo petrolero en dos días frente a las costas de Venezuela
  6. Nieve y mucho frío en la mitad norte peninsular con avisos en cinco comunidades autónomas