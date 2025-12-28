Ahora

Avisos en todo el litoral mediterráneo

El temporal de lluvia se desplaza hacia el Levante y deja avisos rojos en Murcia y naranjas en Valencia por lluvia e inundaciones

Los detalles En Murcia hay aviso rojo por riesgo extraordinario de lluvias y granizo, mientras que en Valencia se esperan precipitaciones de hasta 189 litros por metro cuadrado en 12 horas.

El río Guadalhorce a su paso por Cártama alcanza su máximo histórico de 5,80 metros tras las intensas lluvias, a 28 de diciembre de 2025 en Cártama
Tras dejar destrozos, inundaciones y desbordamientos a su paso por Málaga, el temporal de lluvia se dirige hacia el este peninsular. En Granada y Almería está activo desde primera hora de este domingo, pero lo que más preocupa es su evolución conforme avance en dirección noreste.

En Murcia hay aviso rojo por riesgo extraordinario de lluvias y granizo. Preocupa especialmente la Vega del Segura, donde los ciudadanos ya han recibido un aviso en sus teléfonos móviles a través del sistema Es-Alert avisándoles de que deben ponerse a resguardo en zonas altas y evitar desplazamientos innecesarios.

Además, las autoridades avisan de que hay un importante riesgo de desbordamiento del Azarbe del Merancho, en Beniel, ante la crecida del caudal por las fuertes lluvias que se han acumulado en las últimas horas. Cabe recordar que, desde el día de Navidad, se busca a una persona desaparecida por la crecida del Segura.

laSexta

En Valencia hay aviso naranja ante las fortísimas lluvias que se esperan durante la tarde y la noche de este domingo. Se prevé que en la capital del Turia caigan acumulados de 40 litros por metro cuadrado en una hora y 180 en 12 horas.

También hay que redoblar la atención en Cataluña, donde hay riesgo de desbordamiento de varios ríos tras las grandes precipitaciones acumuladas durante los últimos días, y aunque ha remitido el temporal, siguen activas las alertas por aludes e inundaciones.

