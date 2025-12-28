El temporal de lluvia se desplaza hacia el Levante y deja avisos rojos en Murcia y naranjas en Valencia por lluvia e inundaciones

Los detalles En Murcia hay aviso rojo por riesgo extraordinario de lluvias y granizo, mientras que en Valencia se esperan precipitaciones de hasta 189 litros por metro cuadrado en 12 horas.

El temporal de lluvia que causó destrozos en Málaga avanza hacia el este peninsular, afectando a Granada y Almería. En Murcia, hay un aviso rojo por riesgo extraordinario de lluvias y granizo, preocupando especialmente la Vega del Segura. Los ciudadanos han recibido alertas para resguardarse en zonas altas debido al riesgo de desbordamiento del Azarbe del Merancho en Beniel. En Valencia, se espera que caigan fuertes lluvias, con acumulados significativos en pocas horas. En Cataluña, aunque el temporal ha remitido, persisten alertas por aludes e inundaciones debido a las precipitaciones recientes.

Tras dejar destrozos, inundaciones y desbordamientos a su paso por Málaga, el temporal de lluvia se dirige hacia el este peninsular. En Granada y Almería está activo desde primera hora de este domingo, pero lo que más preocupa es su evolución conforme avance en dirección noreste.

En Murcia hay aviso rojo por riesgo extraordinario de lluvias y granizo. Preocupa especialmente la Vega del Segura, donde los ciudadanos ya han recibido un aviso en sus teléfonos móviles a través del sistema Es-Alert avisándoles de que deben ponerse a resguardo en zonas altas y evitar desplazamientos innecesarios.

Además, las autoridades avisan de que hay un importante riesgo de desbordamiento del Azarbe del Merancho, en Beniel, ante la crecida del caudal por las fuertes lluvias que se han acumulado en las últimas horas. Cabe recordar que, desde el día de Navidad, se busca a una persona desaparecida por la crecida del Segura.

El temporal de lluvia se desplaza hacia el Levante y deja avisos naranjas por lluvia en Valencia y por inundaciones en Cataluña.

En Valencia hay aviso naranja ante las fortísimas lluvias que se esperan durante la tarde y la noche de este domingo. Se prevé que en la capital del Turia caigan acumulados de 40 litros por metro cuadrado en una hora y 180 en 12 horas.

También hay que redoblar la atención en Cataluña, donde hay riesgo de desbordamiento de varios ríos tras las grandes precipitaciones acumuladas durante los últimos días, y aunque ha remitido el temporal, siguen activas las alertas por aludes e inundaciones.

