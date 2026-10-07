Siguen los avisos amarillos y naranjas por lluvias en gran parte del país con un bajón general de las temperaturas

Los detalles Durante la jornada de este miércoles 7 de octubre se espera un descenso generalizado de las temperaturas en gran parte del país que se parecerán ya más a las del temperaturas típicas del otoño. El jueves y el viernes serán los días más frescos de toda la semana.

Este miércoles, las lluvias y las tormentas se mantienen, poniendo en riesgo a gran parte del país, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Aragón está en aviso amarillo por ambos fenómenos; Burgos (Castilla y León), en riesgo por lluvias y Cataluña, en todas las provincias, (Barcelona, Lérida, Tarragona y Gerona), con aviso amarillo por precipitaciones y tormentas.

De nuevo, los avisos me mantienen en todo el este y el sureste y, nuevamente, Andalucía, Murcia, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Baleares son las comunidades más afectadas. Por su lado, a última hora de la noche, y por la mañana, en Cataluña pueden caer 80 litros por metro cuadrado en pocas horas.

Por su parte, durante este miércoles, en el norte soplará viento de componente norte con riesgo de inundaciones de manera puntual. En cuanto al estado del cielo, el foco se sitúa una vez más en el Mediterráneo, donde hay mucha energía acumulada y las tormentas están siendo especialmente fuertes.

Descenso generalizado de las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, poco a poco nos vamos adentrando en el otoño y tendremos durante toda la jornada de este miércoles un descenso generalizado de las temperaturas, sobre todo el jueves y, más aún, el viernes, serán los días más frescos de toda la semana.

Este descenso de las temperaturas propiciará las primeras heladas débiles de la temporada en zonas del Pirineo.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la situación meteorológica tenderá a mejorar este miércoles, aunque la atmósfera seguirá siendo inestable y todavía podrán registrarse precipitaciones en distintos puntos de la Península.

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