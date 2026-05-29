Trump se autorregala la UFC por su 80 cumpleaños: la reforma de 60 millones en la Casa Blanca para la velada más cara de la historia

Los detalles Con capacidad para 5.000 espectadores, el presidente va a llevar las artes marciales mixtas a las proximidades del Despacho Oval para celebrar los 250 años de la independencia de EEUU... en un 14 de junio que casualmente coincide con su propio aniversario.

Donald Trump está organizando un evento de UFC en la Casa Blanca para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos y celebrar su 80 cumpleaños. El evento, que costará cerca de 60 millones de dólares, tendrá lugar el 14 de junio y será la velada de MMA más cara de la historia. Se instalará un octógono en el césped de la Casa Blanca, y se espera la asistencia de 5.000 personas, incluidos invitados de la Casa Blanca y miembros de las Fuerzas Armadas. Justin Gaethje, amigo de Trump, participará en el evento enfrentándose a Illia Topuria. Según Trump, será una "gran pelea" que "nunca se repetirá".

Para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Ese es el motivo. Esa es la razón para que Donald Trump esté reformando la Casa Blanca y que así pueda acoger un evento de UFC. Para que pueda haber gresca cerca del Despacho Oval. Para un evento que, casualmente, coincide con el día de su 80 cumpleaños. Y es el republicano, que el año pasado se 'regaló' un desfile, se va a obsequiar a sí mismo con un octógono y con peleas de artes marciales mixtas.

Será el día 14 de junio cuando se celebre tal evento. Cuando se dé sentido a los cerca de 60 millones de dólares que va a costar la velada. La que será la velada de MMA más cara de toda la historia. Solo en el césped, en replantar el césped una vez termine el antojo de Trump, se van a gastar unos 700.000 dólares.

Todo, por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Por el 80 cumpleaños de un Trump que está tan feliz por poder tener una velada de UFC cerca de las dependencias presidenciales. "Tendremos una pelea en el suelo de la Casa Blanca", dijo. Dijo e hizo.

"Es genial que sea tu cumpleaños. Es genial que sea en el Día de la Bandera", afirmo Justin Gatehje, amigo y compatriota de un Trump que espera que sea él quien se lleve el cinturón en su casa y en su fiesta.

Va a combatir en el gran duelo de la velada, cuando entre al octógono para verse las caras con el hispano-georgiano Illia Topuria.

Quién sabe si será él quien se lleve el cinturón y el triunfo para amargarle la tarta a Donald Trump en el enésimo capricho del presidente estadounidense desde que está en la Casa Blanca.

En un lugar donde hace años se veían zonas arboladas y césped y en el que ahora lo que se ven son los preparativos para poner un octógono y un recinto con capacidad para 5.000 personas, entre quienes estarán invitados de la propia Casa Blanca y miembros de las Fuerzas Armadas en una "gran pelea" que, según Trump, "nunca se repetirá".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido