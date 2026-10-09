Primeras nevadas en los Pirineos y avisos por lluvia o mala mar en Girona, Baleares, Lanzarote y Ceuta

Los detalles En general, el tiempo será soleado en Puente del Pilar por un anticiclón, aunque hay avisos por tormentas, oleaje y viento en algunos puntos.

Los Pirineos han registrado las primeras nevadas de la temporada, con nieve cuajada por encima de 1.800 metros y ventiscas. Este viernes, la Aemet ha emitido avisos por fuerte oleaje y viento en Girona, Baleares, Lanzarote y Ceuta. En Girona, la alerta naranja se debe a fenómenos costeros con vientos de 50-70 km/h y olas de hasta cuatro metros. Menorca enfrenta olas de hasta cinco metros. Ceuta y Lanzarote están en aviso amarillo por lluvias intensas. A pesar de las condiciones adversas, el Puente será mayormente soleado, con temperaturas frescas y vientos moderados en varias regiones.

Los Pirineos han sido testigos de las primeras nevadas de la temporada, donde la nieve incluso ha cuajado por encima de 1.800 metros de altitud y ha llegado acompañada de ventisca. Tras ello, este viernes hay avisos (naranja o amarillo) en la provincia de Girona, las Baleares, Lanzarote (Canarias) y en la Ciudad de Ceuta, sobre todo, por fuerte oleaje y viento o por chubascos con tormentas, según la previsión de la Agencia de Meteorología (Aemet).

La situación más adversa se encuentra en el litoral de Girona, donde se ha activado la alerta naranja (peligro importante) por fenómenos costeros adversos en áreas del Ampurdán, con vientos del norte y noroeste de entre 50-70 kilómetros por hora y olas de tres a cuatro metros.

Mientras, en la isla Menorca, también con nivel naranja, podrán alcanzarse olas de cuatro a cinco metros con viento del norte de 50 a 60 kilómetros por hora. Además, en el litoral sur de Girona y en distintos puntos de Mallorca se mantienen avisos amarillos (peligro bajo) por viento y oleaje, con olas de entre tres y cuatro metros y rachas del norte y nordeste que podrán alcanzar los 50-60 kilómetros por hora.

Por su parte, la Ciudad Autónoma de Ceuta y la isla de Lanzarote (Canarias) están en aviso amarillo por lluvias y tormentas, con precipitaciones que pueden dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En este sentido, Aemet advierte de que con el aviso naranja el peligro es importante y los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves, mientras que con el amarillo el peligro es bajo.

Puente soleado

En general, el Puente va a ser soleado, después de pasar la noche más fría en lo que llevamos de temporada, aunque la previsión es que las temperaturas sean bastante frescas. En cuanto a las máximas, siguen bajando también en zonas del centro, lo que no impide que el tiempo vaya a ser soleado en el Puente por un anticiclón. En Santander, habrá en torno a los 21 grados, mientras que el lunes en Madrid llegaremos a los 24 y en Sevilla hasta los 32.

Asimismo, soplará tramontana fuerte, con rachas muy fuertes en Ampurdán y norte de Baleares, cierzo moderado, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el bajo Ebro, tendiendo a amainar; y también habrá viento moderado del nordeste en los litorales del Cantábrico y Galicia, que irán a menos.

En las cumbres de Pirineos se esperan rachas muy fuertes de norte y habrá levante moderado con intervalos de fuerte en el Estrecho y Alborán. Además, el viento será flojo del norte y este en el resto, con intervalos moderados en zonas expuestas de interior.

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