Desinformación en redes

Cuando la IA de Musk difunde bulos: Grok adjudica un vídeo de un bombardeo israelí a las Fallas de Valencia

Los detalles Un usuario de X preguntó a la herramienta si las imágenes mostraban un ataque de Israel, a lo que está contestó que no: "Muestra una mascletà, espectáculo pirotécnico con explosiones controladas, humo y fuego en la plaza del Ayuntamiento".

Cuando la IA de Musk difunde bulos: Grok adjudica un vídeo de un bombardeo de Israel a las Fallas de Valencia.
La inteligencia artificial de Elon Musk, Grok, ha metido la pata una vez más y de lleno. Este sábado, unas imágenes publicadas en X, red social del magnate, mostraban un bombardeo perpetrado por Israel en Beirut, la capital del Líbano en noviembre de 2024, sin embargo, la IA las atribuía a las Fallas de Valencia, que se están celebrando en este momento.

Cuando un usuario preguntaba a Grok si ese vídeo exponía un ataque de Israel, esta IA respondía que no: "No, este vídeo no es de Israel. Es de Valencia, España, durante las Fallas 2026 (festival tradicional). Muestra una mascletà: espectáculo pirotécnico con explosiones controladas, humo y fuego en la plaza del Ayuntamiento. Es de estos días de marzo (alrededor del 5-7). El original circula de eventos locales, no de guerra".

Una información absolutamente falsa ya que, claramente, se observa cómo un misil impacta en un edificio que resulta estar bastante lejos de Valencia, concretamente en la capital libanesa.

La herramienta Grok está acusada de difundir información errónea y sesgada y es que está no es la primera vez que hay que desmentirla. El 2 de marzo el ministro de Asuntos Exteriores de Irán publicó una imagen de unas supuestas "fosas comunes" que se estaban "cavando para más de 160 niñas inocentes que murieron en el bombardeo estadounidense-israelí de una escuela primaria".

Sin embargo, para la IA, estas tumbas, que también captaron las agencias de noticias internacionales y medios locales, estaban en un cementerio en Odesa, Ucrania, tras un ataque ruso en 2024. Así, tras desmentir lo que mostraba la imagen, Grok sembraba otra vez la desinformación en la red social X.

Asimismo, también dijo que esta desafortunada foto era en São Paulo, Brasil, durante la ola de COVID de 2021. La realidad es que pertenece exactamente a donde el ministro dijo, a las fosas preparadas para más de un centenar de niñas tras un bombardeo en una escuela de Minab, Irán.

Estos bulos forman ruido en las redes sociales, provocan rabia y amplifican el dolor en las tragedias, tal y como ocurrió con el accidente de Adamuz. Según Grok, unas imágenes de un tren temblando se habían grabado el día de la tragedia, pero circulan por internet desde 2020.

