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El frío marcará el sábado, pero las temperaturas subirán el domingo

Los detalles El fin de semana comenzará con temperaturas bajas y cielos nubosos en algunos puntos del norte, pero el domingo llegará con un ascenso de los termómetros y un tiempo más soleado.

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El tiempo de este fin de semana estará marcado por el frío del sábado y una subida de las temperaturas el domingo. Además, se esperan heladas en varios puntos de la mitad nortes.

El sábado, día en que a las 3.00 horas serán las 2.00 horas, capitales de provincia como Cuenca, León o Soria registrarán temperaturas de hasta un grado. En el resto de la península, mientras, las mínimas se encontrarán entre los tres y los cinco grados. Otros lugares como Sevilla, Córdoba y otros puntos del sur, sin embargo, podrán disfrutar de la primavera con octubre casi acabado. Estos municipios podrían alcanzar máximas de hasta 30 grados.

A pesar de este frío en algunos lugares el sábado, no es aconsejable guardar la ropa de verano. Para el domingo, en cambio, se espera una nueva subida de temperaturas, con máximas de entre 19 y 28 grados. Esto está generando que comercios propios del invierno, como los puestos de castañas, se quejen de un descenso de las ventas.

Sólo se registrará tiempo inestable, como nubes, viento y algunas precipitaciones, en algunos puntos Galicia, los Pirineos y algunas zonas de Baleares próximas a la Sierra de la Tramontana.

Las temperaturas primaverales se alarguen, además, durante toda la próxima semana. Ahora bien, la cercanía de una borrasca, que no afectará a España, hará que se registren olas de hasta cinco metros en alguno puntos del Atlántico.

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