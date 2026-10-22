No, el de este domingo tampoco es el último cambio de hora en España (aunque no haya más en el BOE)

El domingo 25 de marzo, España recupera el horario de invierno, el favorito para los expertos en caso de que se tomara la decisión de no cambiar la hora dos veces al año. Y aunque es el último que muestra el BOE... no es el último de verdad.

Llevamos años con el mismo debate. Que por qué seguimos cambiando la hora dos veces al año, que si Franco decidió modificar el huso horario para alinearse con el horario de la Alemania nazi, que si el cambio de hora es en septiembre o en octubre y, lo más frecuente últimamente, que si este será el último cambio de hora que haga España. No es nuevo. Europa lleva años queriendo eliminar el cambio horario, España lo llevó a Europa el año pasado otra vez porque, en palabras de Pedro Sánchez, no tenía sentido. Pero seguimos cambiándolo.

Este fin de semana, concretamente la noche del sábado 24 al domingo 25 de octubre, a las 3:00h de la madrugada serán las 2:00h, por lo que dormimos (o trabajamos, o salimos de fiesta, o lo que estemos haciendo) una hora más. Y, efectivamente, es el último cambio de hora del que tiene constancia el Boletín Oficial del Estado (BOE), que publicó en marzo de 2022 la orden ministerial por la que se publicaba el calendario de los horarios hasta 2026. El último cambio al horario de verano fue el 29 de marzo y el último al horario de invierno, el domingo 25 de octubre de 2026.

Pero que sea el último incluido no dice que sea el último que prevea España. Porque para dejar de cambiar la hora, la Unión Europea tiene que llegar a un acuerdo, y en 2018, la última vez que se debatió la cuestión, no se llegó a consenso. En aquel momento, la UE lanzó una encuesta online en la que si bien participaron 4,6 millones de personas, la consulta pública de la Comisión Europea que más respuestas recibió, tuvo una participación extremadamente baja: los austriacos fueron los más participativos en la consulta, y sólo lo hicieron menos del 3%. ¿Y qué opinaban en general? La mayoría sí querían abolir o no el cambio de hora: cuatro países, entre ellos España, votaron masivamente contra cambiar la hora dos veces al año.

Aquel debate quedó cerrado y para tomar una decisión, tendría que llegarse a un consenso. Por lo que no, el de este domingo no es el último cambio de hora. Hay que tener en cuenta que la orden ministerial que publicaba las fechas de los cambios horarios hasta 2026 se publicó el 11 de marzo de 2022, apenas 16 días antes de que tuviera lugar el primer cambio de hora registrado en ese documento. Así pues, podría esperarse que en marzo de 2027, o antes incluso, se publicara una nueva orden para fijar las fechas de los cambios horarios de los próximos cinco años, aunque teniendo en cuenta que siempre suelen ocurrir el último fin de semana de marzo y octubre, respectivamente, tiene sentido que los siguientes cambios sean:

28 de marzo de 2027 → Cambio al horario de verano

30 de octubre de 2027 → Cambio al horario de invierno

25 de marzo de 2028 → Cambio al horario de verano

28 de octubre de 2028 → Cambio al horario de invierno

31 de marzo de 2029 → Cambio al horario de verano

27 de octubre → Cambio al horario de invierno

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