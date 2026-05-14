¿Qué son los 'Santos del Hielo' que vienen con frío polar a España este fin de semana?

Los expertos hablan de este fenómeno que ocurre de manera ocasional durante la primera quincena del mes de mayo, que puede traer consigo heladas tardías que estropeen los cultivos.

El refranero español dice que 'Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo' y en muchas ocasiones, esta frase es tan popular como cierta. Hasta principios de junio, las variaciones de temperatura son comunes, haciendo que unos días parezca pleno verano y otros, algo más parecido al invierno. Y es que esta semana se prevé nieve (sí, en mayo) en algunos puntos de España. Pero, además, se está hablando mucho de los 'Santos del Hielo' relacionados con una ola de frío polar que llega a final de esta semana, en la que se celebran San Isidro, el Día das Letras Galegas y las elecciones andaluzas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido que en los próximos días predominará un "ambiente frío" para la época, que se intensificará el viernes: el día de San Isidro se esperan en Madrid temperaturas máximas de 16ºC, pero en otros puntos el frío estará más marcado: para el mismo día, las temperaturas máximas serán de 11ºC en Segovia, Soria y Burgos y de 12ºC en Cuenca, Ávila y León.

Este frente frío arranca este jueves, a raíz de la entrada de aire frío de origen polar, según indican desde MeteoRed, que podría dejar heladas en algunas de las capitales antes mencionadas. ¿Y qué tiene que ver esto con los 'Santos del Hielo'? Así es como se denomina a un periodo que tiene lugar en primavera y que genera mucho temor a los agricultores, debido a las heladas tardías que trae consigo y las fuertes granizadas, como las que se han experimentado esta semana en muchos puntos del país.

El agrometeorólogo Lorenzo García de Pedraza, uno de los grandes impulsores de la Meteorología Agrícola en España e importante divulgador español, fallecido en 2011, explicaba en su refranero climático de mayo de 2003, publicado por la 'Revista del Aficionado a la Meteorología' que en ocasiones —"afortunadamente pocas"—, en este periodo primaveral puede darse una "invasión de aire frío polar" que daña mucho los cultivos. Es aquí donde introdujo el término de 'Santos del Hielo', haciendo referencia a una serie de santos incluidos en el Santoral católico entre el 11 y el 14 de mayo, periodo en el que llegan estas heladas tardías, aunque otros expertos alargan este periodo entre el 8 y el 15 de mayo.

"Luego se estabiliza el tiempo, con mucho sol y agradables temperaturas, y se alcanza el 'veranillo' de las rosas y del ruiseñor", explicaba entonces. Desde la AEMET prevén que la semana próxima las temperaturas irán subiendo "progresivamente" hasta llegar a ser incluso "altas para mayo", superando los 30 o 32ºC en zonas del nordeste y mitad sur de la península.

Estos 'Santos del Hielo' de la primera quincena de mayo son, entre otros, San Evelio o San Mamerto (11 de mayo), San Pancracio (12 de mayo), San Servacio (13 de mayo) o San Bonifacio de Tarso (14 de mayo). Sus historias y leyendas no tienen relación con el frío, sino que se asocian a este fenómeno de frío primaveral que se da durante las dos primeras semanas del mes por su celebración según el santoral católico. En esta época del año, muchos árboles, viñedos y plantas están ya florecidos, con sus yemas recientes, y las heladas tardías pueden poner fin a sus brotes, destrozando los cultivos.

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