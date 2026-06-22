Estos son los 134 refugios climáticos para sobrevivir a la ola de calor en Bilbao

La ola de calor pone en alerta a toda España, pero en Bilbao, donde no están acostumbrados a estas temperaturas, pueden alcanzar los 42ºC o 43ºC entre hoy y el miércoles. La solución: conocer dónde están los refugios climáticos.

En tiempo de calor extremo, refugiarse es clave. Y en lugares como Bilbao, donde azota con fuerza la primera ola de calor del verano, no están acostumbrados a estas altas temperaturas. Es por eso que es importante conocer la Red de Refugios Climáticos, aunque esto es algo que existe en prácticamente cualquier zona.

Un refugio climático es un espacio, ya sea interior o exterior, diseñado o adaptado para proporcionar alivio térmico durante episodios de temperaturas extremas. Estos lugares ofrecen un ambiente controlado donde la temperatura se mantiene en un rango confortable, entre los 25°C y 29°C.

Los refugios climáticos suelen ser gratuitos y accesibles para todo el público, proporcionan un entorno seguro y acondicionado, con la temperatura adecuada, agua potable y, en algunos casos, servicios médicos básicos.

En palabras de Ana Terra Amorim-Maia, investigadora especializada en justicia en la planificación e implementación de la adaptación al cambio climático de la Universitat Autònoma de Barcelona, un refugio climático tendría que ofrecer, como mínimo:

Condiciones adecuadas de temperatura o suficiente sombra , si es un espacio abierto.

, si es un espacio abierto. Espacios donde la gente pueda sentarse cómodamente , sean como sean sus capacidades.

, sean como sean sus capacidades. Con agua gratuita para quien la necesite.

En Bilbao existe una red de 134 refugios climáticos, entre exteriores (66) e interiores (68). Desde el Ayuntamiento de Bilbao recuerdan que el 96% de la población que reside en Bilbao se encuentra a menos de 300 metros de alguno de ellos y el 43%, a menos de 100 metros. Los refugios climáticos interiores de Bilbao son bibliotecas, centros cívicos, equipamientos deportivos, estaciones de transporte, museos, salas de exposiciones y centros comerciales, entre otros. "Se trata de edificios por lo general refrigerados que disponen de agua y zonas de estancia en las que refrescarse", explican.

Refugios climáticos interiores en Bilbao

Aquí puedes consultar todos los refugios climáticos interiores de Bilbao

En cuanto a los exteriores, se trata de "zonas verdes de la ciudad que, por su cantidad de vegetación y sombra, mejoran la sensación térmica de las personas constituyendo una protección natural en los días de calor. "Además, las fuentes y espacios con agua de la villa también pueden ser un buen aliado contra el calor para refrescarse e hidratarse", señalan. Este tipo de espacios son "especialmente útiles y recomendables" para la población más vulnerable, que puede aquí resguardarse y evitar golpes de calor.

Refugios climáticos exteriores en Bilbao

Aquí puedes consultar todos los refugios climáticos exteriores de Bilbao

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido