La entrada de un anticiclón esta semana provocará temperaturas anormalmente altas para noviembre

España ha experimentado un cambio climático significativo en noviembre, comenzando con temperaturas bajo cero y lluvias en algunas regiones. Sin embargo, la llegada de un anticiclón ha provocado un aumento generalizado de las temperaturas, alcanzando cifras inusualmente altas para esta época del año. El domingo, lluvias afectaron a Baleares y Galicia, mientras que en el norte peninsular persistió el frío. A partir del martes, se observó un aumento de temperaturas entre uno y cinco grados en casi todas las regiones, superando los 20 grados en el sur y el Mediterráneo. El jueves se alcanzará el pico, con temperaturas anormalmente altas, superando los 25 grados en muchas áreas. El viernes, aunque descenderán, seguirán siendo elevadas para noviembre.

Este domingo, España ha registrado durante la noche temperaturas bajo cero y con lluvias en algunos puntos del país antes de dar paso a un anticiclón que provocará una subida generalizada de las temperaturas que harán a los termómetros marcar cifras extraordinariamente altas para un mes de noviembre.

Durante este domingo, el entorno de Baleares ha vivido algunas lluvias que van reduciéndose con el paso de las horas porque la borrasca se desplaza hacia Italia. De hecho, ya descarga sobre Cerdeña. Eso sí, por la tarde la entrada de una nueva borrasca por Galicia dejará lluvias en la citada comunidad, en Asturias y en el extremo noroeste de Castilla y León. En la Cantábrica Occidental incluso puede caer algo de nieve por encima de los 2000 metros.

Un último día de frío en el norte peninsular mientras que en el Mediterráneo subirán unos grados las temperaturas, sobre todo en un sureste peninsular en el que se superarán los 25 grados en algunos puntos. Una subida de temperaturas justificada por la llegada de un anticiclón, la presencia de los cielos despejados y un aire cálido impulsado por la borrasca atlántica.

El martes se empezará a hacer más notorio el calor con una subida bastante generalizada en casi todas las regiones de entre uno y cinco grados. Se superarán los 20 grados en buena parte de la mitad sur, todo el Mediterráneo (Baleares incluido) y en el litoral cantábrico. En el sureste y en el Valle del Guadalquivir podríamos acercarnos a los 30 grados (27 en Sevilla).

Por su parte, el miércoles habrá una subida importante en el centro-este, de hasta 8 grados. Para entonces, todas las comunidades podrían superar en alguna zona los 20 grados y más de 25 en la mitad sur, con Andalucía acercándose a los 30.

El jueves será el pico de temperaturas, anormalmente altas para ser noviembre, con una nueva subida en el norte y noreste. Buena parte del país registrará temperaturas extraordinarias y salvo en la mayor parte del noroeste, casi todos por encima de los 20 grados y más de 25 en muchas regiones.

Ya para el viernes bajarán las temperaturas, pero seguirán siendo altas para lo que es habitual durante este mes.

