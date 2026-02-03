Desalojados, inundados y desvalijados: vecinos de barriadas evacuadas por las inundaciones en Jerez de la Frontera denuncian el saqueo de sus casas

¿Por qué es importante? Una familia de cuatro miembros denuncia la sustracción de joyas, relojes, dinero en efectivo y ordenadores entre otros enseres.

Los vecinos que han sido desalojados de algunas barriadas de Jerez de la Frontera (Cádiz) por las inundaciones provocadas por el paso de la borrasca Leonardo han denunciado el saqueo de sus casas. En uno de estos casos, una familia de cuatro integrantes tuvo que ser evacuada el jueves en plena noche y han asegurado que al volver faltaban joyas, dinero, relojes y objetos tecnológicos.

"Se han llevado ordenadores de mi hermano, muchas cosas electrónicas que tenía mi hermano, un montón de relojes... Mi madre tenía una hucha con mil y algo de euros, sus joyitas, sus cosas", ha detallado el hombre, que ha agregado que echa en falta tres televisiones, joyas y más de 5.000 euros en efectivo.

"No han tenido piedad con buscar hasta el último cajón y ya no es eso, sino tirarlo todo y prácticamente se han llevado todo", ha indicado un hombre que ha explicado que cuando fueron extraídos ni se les pasó por la cabeza coger nada de valor porque no esperaban que fuese a pasar nada de esto. "No hay seguridad ninguna", ha aseverado la mujer.

Por otra parte, al disgusto de haber sido robados se suma el de tener que volver a hacer habitable su casa, porque como se puede ver en las imágenes que han grabado, el agua llegaba a la altura de los colchones y muchas de las cajas y muebles estaban rotos por la acción de los ladrones.

Por último, pese a que en un principio no habían podido denunciar debido a que la Guardia Civil no había acudido a realizar la inspección ocular, Más Vale Tarde ha tenido acceso a la demanda interpuesta.

Con todo, la abogada Beatriz de Vicente ha señalado que estos hechos se tratan de un "hurto agravado" que está penado con hasta tres años de prisión "por robar en un sitio cuando hay una situación de peligro o de catástrofe", algo que ya ocurrió durante la DANA.

