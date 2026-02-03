Rosa Álvarez, sobre Feijóo en la comisión de la DANA: "Ha perpetuado el dolor de las víctimas y nos ha mantenido desinformados para proteger a un barón autonómico"

Sobre un posible encuentro con el líder del PP, Álvarez ha cuestionado el tono de Feijóo durante la comparecencia. "Ese 'que vengan' lo dice todo", ha dicho, antes de recordar que "hay la misma distancia entre Madrid y Valencia que entre Valencia y Madrid".

Rosa Álvarez, familiar de una víctima de la DANA y presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, ha hablado del impacto que le ha provocado la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la comisión de investigación por la DANA. Durante su intervención, el líder del PP desvió el foco del debate con referencias al accidente ferroviario de Adamuz y a los "crímenes de ETA", pese a admitir que no tenía ninguna "autoridad" en la gestión del temporal. Feijóo aseguró además que no ha borrado mensajes de su teléfono móvil y que no tiene “nada que ocultar”.

Desde la perspectiva de las víctimas, esas palabras tienen un impacto distinto. Álvarez ha denunciado que Feijóo "ha perpetuado el dolor" de las familias al mantenerlas "desinformadas" y sostener durante meses una versión falsa "para proteger a ese barón autonómico y a la cantidad de votos que representa para el Partido Popular en la Comunitat Valenciana".

Uno de los momentos más duros fue escuchar cómo el dirigente popular reducía la tragedia a un fenómeno meteorológico. "Decir que fue solo un hecho meteorológico nos hizo muchísimo daño, porque equivale a decir que no había nada que hacer", ha afirmado. Frente a ese relato, Álvarez ha recordado la DANA de 2019: "Hubo una gestión completamente distinta. Entonces murieron tres personas; ahora hay, de momento, 230. Esta gestión fue negligente y homicida".

La presidenta de la asociación también ha desmentido que Feijóo se haya reunido con asociaciones de víctimas. "Dijo que se había reunido con asociaciones, pero no es cierto. Se reunió con socios de damnificados y con una asociación que no tiene nada que ver con la DANA", ha señalado.

Sobre un posible encuentro con el líder del PP, Álvarez ha criticado el tono empleado durante la comparecencia. "Ese 'que vengan' lo dice todo", ha afirmado, antes de recordar que "hay la misma distancia entre Madrid y Valencia que entre Valencia y Madrid". Ha subrayado además que todas las autoridades que sí se han reunido con ellas —desde el presidente del Gobierno hasta ministros y portavoces parlamentarios— se desplazaron a Valencia.

Álvarez ha concluido con un mensaje rotundo: "Nuestros familiares no murieron por la DANA. Murieron por la gestión negligente de la DANA".

