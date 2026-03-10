Trump asegura que un submarino de EEUU hundió un buque iraní porque "era más divertido"

Entre líneas La destrucción de bienes de forma injustificada y por necesidades militares constituye un crimen de guerra. El derecho internacional humanitario protege los bienes civiles para que no sean objeto de ataques.

Sabemos que cuesta mucho entender, a veces, cuál o cómo es el marco mental en el que se mueve Donald Trump. Hay declaraciones del presidente de los Estados Unidos que se salen de todo el razonamiento lógico más elemental. De lo ético según lo que piensa la mayor parte de los seres humanos.

El último ejemplo lo vivimos en la noche de este lunes. Hay muchas declaraciones inverosímiles de Trump, pero en esta ocasión ha hablado de diversión a la hora de hundir un barco. Porque al presidente de EEUU le preguntaron por el ataque de un submarino estadounidense a un buque de guerra iraní ante las costas de Sri Lanka. Ocurrió a principios de marzo y en él murieron al menos 83 personas.

Pues bien, esta ha sido la respuesta de Trump: "¿Por qué no capturamos el barco? Lo íbamos a usar", dice, para acto seguido soltar el bombazo dialéctico. "¿Por qué lo hundimos? Dijeron que era más divertido hundirlo. Eso dijeron. Disfrutan más hundiéndolos. Dicen que es más seguro hundirlos. Supongo que probablemente sea cierto", ha dicho, como si nada.

¿Suponían una amenaza inmediata? No lo parece ¿Era necesario hundirlo? Tampoco, pero era más divertido hacerlo. Porque Trump ha apostado por mostrarse gracioso al hablar de un ataque mortal en el marco de la guerra de Oriente Medio. Un conflicto que iniciaron EEUU e Israel al bombardear Teherán el pasado 28 de febrero.

Ya en su día, el Pentágono confirmó que un submarino estadounidense atacó con un torpedo el buque iraní hundido a unos 74 kilómetros al sur de la isla, en lo que ha celebrado como el primer ataque de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial. "Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní. Se encontraba en aguas internacionales y fue hundido por un torpedo", señaló el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Ahora, la pregunta es: ¿se trata de un crimen de guerra? La destrucción de bienes de forma injustificada y por necesidades militares constituye un crimen de guerra. El derecho internacional humanitario protege los bienes civiles para que no sean objeto de ataques.

