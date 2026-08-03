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Maltrato en prisiones israelíes

El ministro de Seguridad de Israel se mofa de una presa palestina tras denunciar las condiciones de la cárcel: "Esto no es un hotel"

Los detalles La mujer denuncia las deplorables condiciones de su reclusión, señalando que no tienen "buena comida" ni "agua limpia". "Todo aquel que comete un delito debe aprender la lección", señala el ministro.

Imagen de archivo del ministro Ben Gvir.
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El ministro de Seguridad de Israel, Ben Gvir, ha vuelto a tener un comportamiento indigno y vejatorio. En esta ocasión, ha protagonizado un polémico vídeo en el que se le puede ver mofándose públicamente de una presa palestina.

La mujer denunciaba las deplorables condiciones de su reclusión después de que, a través de un intérprete, el ministro preguntase por su estado. Ella respondió asegurnado que no se encontraba bien y que había desarrollado una depresión.

"¿Cómo son las condiciones de detención aquí?", le pregunta Ben Gvir, a lo que ella responde asegurando que "no hay buena comida ni agua limpia".

Unas críticas a las que el ministró le responde riéndose en su cara y asegurando que la comida no debe ser buena porque esto "no es un hotel".

"Todo aquel que comete un delito debe aprender la lección, especialmente si es contra el pueblo de Israel", ha añadido el líder ultraderechista.

Esta no es la primera vez que Ben Gvir copa titulares por protagonizar un debate o por declaraciones de algo más que mal gusto.

En abril no dudó en celebrar que se estaban construyendo corredores de la muerte y un uniforme especial, de color rojo, para aplicar la pena de muerte a los presos palestinos. Recordemos que Israel recuperó la muerte por ahorcamiento como pena capital aplicable solo a los reclusos de origen palestino con delitos de sangre. "Ya han empezado a encargar monos rojos. Están abriendo un corredor de la muerte", dijo mostrando alegría. Incluso ha llegado a amenazar con ejecutar a varios prisioneros palestinos.

Además, en mayo protagonizó una imagen nunca antes vista: la de un representante de su nivel, paseando con tono desafiante por la Explanada de las Mezquitas y portando una bandera de Israel. El ministro ultra marchó por primera vez con la bandera por un lugar que funciona bajo el especial e histórico 'statu quo' de los Santos Lugares de Jerusalén.

Según la legislación, a esta zona solo pueden acceder personas musulmanas. Pero a Ben Gvir le dio igual saltarse la ley. Le dio igual ser judío y portar una bandera de Israel, un país que tiene abiertas dos guerras contra la población musulmana.

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