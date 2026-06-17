Una tromba de agua convierte las calles de Jaén en auténticas trampas para los vecinos: "Todo era una piscina"

Los detalles La lluvia, acompañada de granizo, cayó en apenas 20 minutos, pero fue suficiente para inundar calles, locales y aparcamientos.

Una tromba de agua colapsó este martes la ciudad de Jaén. Fueron apenas 20 minutos lloviendo, a mares, y fue suficiente para inundar calles, locales y parkings. Ahora toca reparar los destrozos.

El tormentón fue tan descomunal que las calles de Jaén se convirtieron en auténticas trampas para los vecinos. Incapaz era un hombre de ponerse en pie por la fuerza de la corriente. Y si cruzar ya era complicado, sortear el mobiliario urbano en movimiento era todo un reto. La tarde fue un caos. "Todo era una piscina", ha afirmado un vecino.

Agua brotando del suelo, agua levantando el asfalto y agua filtrándose por los techos de los parkings. Por ejemplo, la entrada de un garaje quedó totalmente colapsada. "Mira, mira, mira el túnel", comentó una vecina al verlo. Además, la tromba de agua llegó acompañada de granizo. "En la cristalera caían los granizos", ha asegurado una vecina.

"Duró media hora, menos mal", ha señalado otra residente. Pero esos pocos minutos bastaron para dejar imágenes tan angustiosas como la de un hombre arrastrado por la riada. En total se acumularon 60 litros por metro cuadrado. No ha habido heridos, pero sí numerosos daños en calles y bajos.

"A pesar de las imágenes tan impactantes que teníamos y que nos llegamos por las redes sociales, no ha habido daños personales. Los materiales, con la excepción de la atención a colectores que son los que se llevan el grueso de la partida de obras, y además de los daños en espacios privados como anegaciones de sótanos, bajos y garajes, se están atendiendo en la mañana de hoy", ha informado el alcalde de la ciudad, Julio Millán. Además, ha anunciado intervenciones por tres millones de euros para atender los daños en diversas infraestructuras.

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