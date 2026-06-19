La fuerza de la naturaleza
La imprudencia de un hombre que arriesga su vida por retransmitir en directo tornados en Illinois
Los detalles Solo en el Estado de Illinois, en los últimos días, se han vivido hasta siete tornados. Tras su paso, han dejado casas derruidas y un paisaje que parece casi postapocalíptico.
Resumen IA supervisado
En un fenómeno cada vez más común, el instinto de supervivencia está siendo superado por el deseo de compartir experiencias en redes sociales. Un ejemplo reciente es el caso de Trevor Kreke, quien, en lugar de buscar refugio durante un tornado en Illinois, optó por grabar el evento con su móvil. Este tornado, uno de los siete que azotaron la región, dejó un paisaje apocalíptico y varias casas destruidas. Kreke, ahora en estado de shock tras perderlo todo, transmitió en directo su experiencia, poniendo en evidencia cómo la necesidad de documentar supera a menudo el sentido común.
* Resumen supervisado por periodistas.
Nuestro instinto de supervivencia está siendo superado por el ansia de contarlo todo en redes y en primera persona. En el vídeo que acompaña esta información se puede ver a un hombre amenazado por un tornado devastador. Está justo encima de su casa, en Illinois, pero decide que lo más sensato es grabarlo todo, antes incluso de ponerse a salvo. Tras el paso de este tornado, el paisaje resultante es casi apocalíptico.
Porque en época de tornados en Estados Unidos, estos fenómenos de la naturaleza y su furia aparecen como si nada. Tras desatar su fuerza, dejan un resultado catastrófico.
En los últimos días, hasta siete tornados han azotado gran parte de Illinois. Uno de ellos, ha pasado justo sobre la cabeza de Trevor Kreke. Ahora está en estado de shock, pues acababa de perderlo todo. "¿Qué demonios acaba de pasar?", se pregunta atónito.
Solo unos minutos antes, Kreke se había puesto en peligro. En vez de correr en busca de refugios, ha preferido sacar el móvil. No quería perderse ni un solo detalle del tornado que estaba.
Ha retransmitido su salvación en directo, aunque haya sido por los pelos. Las casas, prefabricadas, no han tenido tanta suerte. Además, se han producido varios heridos.
Una realidad devastadora que, en este caso, quedó grabada prácticamente en directo.
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