Los datos contradicen a Ayuso y su política de aulas sin climatizar: el calor de este mes de junio no es puntual y cada año va a más

Las cifras La presidenta madrileña sostiene que este año se ha adelantado el calor, pero los datos confirman que es una tendencia: cada década, Madrid suma dos días más por encima de los 32 °C antes de julio.

El calor ha vuelto a España, afectando a los centros escolares sin climatización adecuada, reavivando el debate sobre las medidas que deben tomar los gobiernos autonómicos. En la Comunidad de Madrid, la situación se ha intensificado tras las declaraciones del consejero de Cultura, Mariano de Paco, quien minimizó el problema. La presidenta Ayuso ha rechazado la climatización de las aulas, justificando que el calor se adelantó este año. Sin embargo, el aumento de días calurosos antes de julio es una tendencia creciente atribuida al cambio climático. En la última década, Madrid ha registrado más de 13 días de calor de verano hasta junio, comparado con menos de uno en los años 70.

Como cada año, el calor ha llegado a España y está haciendo la vida imposible en muchos centros escolares del país que no cuentan con sistemas de climatización adecuados. El debate sobre las medidas que deben tomar los gobiernos autonómicos se ha vuelto a poner sobre la mesa y, en el caso de la Comunidad de Madrid, ha saltado por los aires después de que Mariano de Paco, consejero de Cultura de Ayuso, quitase importancia al problema.

De Paco afirmó que "cuando hace calor, hace calor y no pasa nada" y la presidenta madrileña ha optado por echar balones fuera. Además de votar 'no' a climatizar las aulas de la Comunidad, ha intentado justificar su posición afirmando que "este año ha habido un adelanto del calor".

"Están utilizando cualquier debate en esta Cámara para seguir ahondando y retorciendo dolores como tanto le gusta", ha aseverado Ayuso en la Asamblea. Sin embargo, el calor adelantado de este año no es algo excepcional, sino que se ha convertido en una tendencia que va en aumento.

Cada década, Madrid suma dos días más por encima de los 32 °C antes de julio, un hecho completamente atribuible al cambio climático y no a un año puntual.

Si se comparan los diez últimos años, ha habido de media más de 13 días con calor de verano en Madrid hasta junio, mientras que en la década de los 70 no llegaban a uno. Aunque para esta ocasión se ha escogido como referencia la estación del Retiro, cualquier otra serviría para demostrar que el adelanto no es un hecho puntual de este año.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido