Calorazo, tormentas y termómetros a 35º: el día más veraniego de la semana

Una mujer se protege con un abanico del sol y del calor

Los detalles Mientras el calor gana protagonismo, una DANA ya se ha formado al suroeste de la Península y comenzará a dejar sus primeros efectos durante la tarde de este sábado.

España afronta este sábado la jornada más cálida de la semana en gran parte del país. Las temperaturas experimentan un notable ascenso en el norte peninsular, especialmente en el Cantábrico, mientras que el Mediterráneo seguirá ganando grados y alcanzará su pico de calor este domingo.

El aumento térmico será especialmente llamativo en el País Vasco, zonas de Cantabria y el norte de Galicia, donde los termómetros llegarán a marcar hasta diez grados más que en jornadas anteriores. En contraste, el suroeste peninsular registrará un ligero descenso de las temperaturas.

Mientras el calor gana protagonismo, una DANA ya se ha formado al suroeste de la Península y comenzará a dejar sus primeros efectos durante la tarde de este sábado. Se esperan tormentas en Galicia, Asturias, el noroeste de Castilla y León y el norte de Extremadura.

La situación ha llevado a activar avisos por tormentas en Castilla y León y Galicia, donde algunas células tormentosas podrían ser localmente intensas. Asimismo, la llegada de aire más fresco provocará un descenso de las temperaturas en buena parte del país durante la jornada del domingo. Sin embargo, el Mediterráneo seguirá siendo la excepción y los valores continuarán subiendo.

Las bajadas serán más acusadas en el noroeste y el suroeste peninsular, aunque el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego. De hecho, numerosas comunidades volverán a superar los 35 grados.

El avance de una vaguada favorecerá una situación de mayor inestabilidad durante la tarde del domingo. Las tormentas se extenderán por amplias zonas del interior y afectarán especialmente a Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, el Sistema Ibérico, la Comunidad de Madrid y el este de Andalucía.

Algunas de estas tormentas podrían prolongarse durante la noche. Por el momento, cinco comunidades autónomas mantienen avisos meteorológicos por este fenómeno. A su vez, las altas temperaturas, la baja humedad y el viento mantienen un riesgo extremo de incendios forestales en varios puntos del país. Las zonas más preocupantes se localizan en parte del Cantábrico, el sureste peninsular y áreas del centro de la Península.

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