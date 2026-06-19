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Síntoma del cambio generacional

'Toy Story 5': el reflejo de una infancia que abandona los juguetes para abrazar las pantallas

Los detalles La útlima película de la saga se caracteriza por la sustitución de los tradicionales muñecos por juguetes con forma de pantalla, un fenómeno que cada vez está más extendido en la sociedad.

'Toy Story 5': el reflejo de una infancia que abandona los juguetes para abrazar las pantallas

El reflejo en el que se han mirado millones de niños. Es lo que ha supuesto 'Toy Story' para varias generaciones durante los más de 30 años en los que lleva siendo, para muchos, la saga de cabecera de la infancia.

La presencia de los juguetes marcaba el día a día de los más pequeños, pero poco a poco, las nuevas tecnologías han ido reemplazándolos, y 'Toy Story 5', la última película de la saga, es un buen reflejo de este cambio de paradigma. En este film, las pantallas han comenzado a relevar a los muñecos, algo que se puede observar paseando por cualquier ciudad.

"He visto por ahí niños que están pasando por la playa o la montaña y están mirando a la pantalla, yo creo que juguetes quedan pocos", relata una mujer. Algo que también reconocen los más jóvenes: "Los juegos de móvil han marcado un poco más mi infancia que los juguetes, a los nueve o diez años empecé a jugar".

Detrás de este cambio no está solo la sustitución de un objeto por otro, sino que supone una nueva forma de entender el entretenimiento y la socialización. "Los juguetes buscan que los niños desarrollen todas las habilidades que tienen que ver con lo social: el compartir, esperar turno, aprender diferentes texturas...", argumenta la psicóloga María Pérez Terroba.

Y ahora, al no desarrollar algunos de esos aspectos, se han producido cambios de conducta que afectan al comportamiento social de los más pequeños: "Lo que tienen es inmediatez y poca necesidad de ser creativos".

Pese a que cada vez están más en desuso, como nos recuerda 'Toy Story', al ver los juguetes siempre habrá un amigo en nosotros.

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