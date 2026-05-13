¿Nieve en pleno mes de mayo? La AEMET avisa de la entrada de un flujo húmedo a un mes del verano

Una fuerte tormenta de agua y granizo cae sobre Pamplona el lunes 11 de mayo, en una jornada marcada por lluvias intermitentes.

Descenso generalizado de las temperaturas, con lluvias en gran parte de la península. Y sí, probabilidad de nieve en cotas de montaña, a pesar de estar a poco más de un mes de entrar en el verano astronómico.

Falta algo más de un mes para que entre el verano astronómico en el hemisferio norte, España incluida, pero las temperaturas han dado un drástico giro en pleno mes de mayo. Para este miércoles, 13 de mayo, se esperan precipitaciones en el área cantábrica, Pirineos y el nordeste de Cataluña, que se extenderán por la tarde en forma de chubascos —localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta— al entorno del Sistema Central y el sur de la cordillera ibérica; también se prevén chubascos esporádicos en el norte de Baleares. Y sí, en algunos puntos de la península, también se espera nieve.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de que la entrada de un flujo húmedo dejará cielos nubosos en la mitad norte de la Península —salvo en el nordeste—, intervalos nubosos en el resto de la vertiente atlántica y, en general, poco nubosos o despejados en el resto. En concreto, hay probabilidad de nieve en montañas del norte por encima de los 1.800-2.000 metros, así como de brumas y bancos de niebla matinales en entornos de montaña, el sur de Galicia y el oeste de ambas mesetas.

Lo cierto es que este martes ya se han visto nevadas en algunos puntos de España: en el puerto de Cotos, en la sierra de Guadarrama, justo en la linde entre la Comunidad de Madrid y Segovia, ya cayó una buena cantidad de nieve, aunque sólo ha quedado en las copas de los árboles y parece no haber cuajado.

Las temperaturas máximas caerán en el tercio nordeste peninsular, Baleares, el litoral del extremo sureste, y subirán en el resto. Pocos cambios en las mínimas, predominando los descensos en la mitad oeste peninsular y Cataluña. Viento moderado en el litoral, Baleares, la zona del Ebro y el este, con intervalos fuertes o rachas muy fuertes en el bajo Ebro y Ampurdán. Viento flojo en el interior de Galicia y moderado en el resto. En Canarias, intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil en el norte de las islas montañosas y cielos poco nubosos o con intervalos de nubes en el resto; temperaturas con pocos cambios y viento flojo.

Predicción por comunidades autónomas

Galicia : cielos cubiertos, con probables nieblas matinales y vespertinas en zonas elevadas de las zonas montañosas de Orense y Lugo, matinales en el sur de Pontevedra. Precipitaciones débiles en el litoral, más frecuentes e intensas por la tarde, y posibilidad de algún chubasco disperso en la montaña de Ourense y de Lugo. Temperaturas mínimas con descensos ligeros, máximas en aumento; vientos flojos, con intervalos moderados en el litoral occidental.

: cielos cubiertos, con probables nieblas matinales y vespertinas en zonas elevadas de las zonas montañosas de Orense y Lugo, matinales en el sur de Pontevedra. Precipitaciones débiles en el litoral, más frecuentes e intensas por la tarde, y posibilidad de algún chubasco disperso en la montaña de Ourense y de Lugo. Temperaturas mínimas con descensos ligeros, máximas en aumento; vientos flojos, con intervalos moderados en el litoral occidental. Asturias : cielos nubosos, con probables nieblas matinales y vespertinas en zonas elevadas del interior; precipitaciones débiles o localmente moderadas, más probables e intensas en el interior y por la tarde. Temperaturas con cambios ligeros, predominando los descensos en las mínimas; vientos flojos.

: cielos nubosos, con probables nieblas matinales y vespertinas en zonas elevadas del interior; precipitaciones débiles o localmente moderadas, más probables e intensas en el interior y por la tarde. Temperaturas con cambios ligeros, predominando los descensos en las mínimas; vientos flojos. Cantabria : cielos cubiertos, con probables nieblas matinales y vespertinas en zonas elevadas del interior; precipitaciones débiles o localmente moderadas. Temperaturas con cambios ligeros, predominando los descensos; vientos flojos que aumentarán de intensidad en las horas centrales.

: cielos cubiertos, con probables nieblas matinales y vespertinas en zonas elevadas del interior; precipitaciones débiles o localmente moderadas. Temperaturas con cambios ligeros, predominando los descensos; vientos flojos que aumentarán de intensidad en las horas centrales. País Vasco : cielos nubosos, con probables nieblas matinales y vespertinas en zonas elevadas del interior; precipitaciones débiles o localmente moderadas, más persistentes en el extremo oriental del litoral guipuzcoano. Temperaturas con cambios ligeros, predominando los descensos; vientos flojos que aumentarán de intensidad en las horas centrales.

: cielos nubosos, con probables nieblas matinales y vespertinas en zonas elevadas del interior; precipitaciones débiles o localmente moderadas, más persistentes en el extremo oriental del litoral guipuzcoano. Temperaturas con cambios ligeros, predominando los descensos; vientos flojos que aumentarán de intensidad en las horas centrales. Castilla y León : intervalos nubosos en aumento, con precipitaciones débiles dispersas y probabilidad de chubascos, que pueden ir acompañados de tormentas vespertinas y ser localmente fuertes, en el tercio sur. Brumas y bancos de niebla matinales, más probables en montaña y mesetas occidentales. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, máximas sin cambios o en ligero ascenso; viento flojo a moderado.

: intervalos nubosos en aumento, con precipitaciones débiles dispersas y probabilidad de chubascos, que pueden ir acompañados de tormentas vespertinas y ser localmente fuertes, en el tercio sur. Brumas y bancos de niebla matinales, más probables en montaña y mesetas occidentales. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, máximas sin cambios o en ligero ascenso; viento flojo a moderado. Navarra : cielos cubiertos, con probables nieblas matinales y vespertinas en zonas elevadas de la mitad norte; precipitaciones débiles o localmente moderadas en la mitad norte, más persistentes en la vertiente cantábrica. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas; vientos flojos.

: cielos cubiertos, con probables nieblas matinales y vespertinas en zonas elevadas de la mitad norte; precipitaciones débiles o localmente moderadas en la mitad norte, más persistentes en la vertiente cantábrica. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas; vientos flojos. La Rioja : cielos nubosos, con precipitaciones débiles, principalmente en la sierra. Brumas y bancos de niebla matinales en zonas de montaña. Temperaturas sin cambios, localmente en ligero descenso las mínimas; viento moderado, sin descartar alguna racha fuerte.

: cielos nubosos, con precipitaciones débiles, principalmente en la sierra. Brumas y bancos de niebla matinales en zonas de montaña. Temperaturas sin cambios, localmente en ligero descenso las mínimas; viento moderado, sin descartar alguna racha fuerte. Aragón : intervalos nubosos en Pirineos y nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico y Pirineos a partir de mediodía; no se descartan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el sistema Ibérico por la tarde. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso o sin cambios. Viento flojo, con intervalos de moderado en el Valle del Ebro.

: intervalos nubosos en Pirineos y nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico y Pirineos a partir de mediodía; no se descartan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el sistema Ibérico por la tarde. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso o sin cambios. Viento flojo, con intervalos de moderado en el Valle del Ebro. Cataluña : cielos nubosos en el tercio oriental, con intervalos nubosos en el resto de la mitad norte y poco nubosos en la mitad sur; chubascos en el tercio oriental, sin descartar que vengan acompañados de tormenta, y precipitaciones en el Valle de Arán. Cota de nieve en Pirineos entre los 1.500-1.800 metros, ascendiendo a 1.800-2.000 metros por la tarde. Temperaturas en descenso o sin cambios; viento flojo, con intervalos de moderado y rachas muy fuertes en el sur de Tarragona.

: cielos nubosos en el tercio oriental, con intervalos nubosos en el resto de la mitad norte y poco nubosos en la mitad sur; chubascos en el tercio oriental, sin descartar que vengan acompañados de tormenta, y precipitaciones en el Valle de Arán. entre los 1.500-1.800 metros, ascendiendo a 1.800-2.000 metros por la tarde. Temperaturas en descenso o sin cambios; viento flojo, con intervalos de moderado y rachas muy fuertes en el sur de Tarragona. Extremadura : intervalos nubosos, con probabilidad de alguna precipitación débil en el oeste, sin descartar chubascos dispersos, ocasionalmente con tormenta, en el norte por la tarde. Brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas en ligero ascenso; viento de flojo a moderado.

: intervalos nubosos, con probabilidad de alguna precipitación débil en el oeste, sin descartar chubascos dispersos, ocasionalmente con tormenta, en el norte por la tarde. Brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas en ligero ascenso; viento de flojo a moderado. Comunidad de Madrid : cielos nubosos en la sierra y poco nubosos en el resto, sin descartar brumas y bancos de niebla matinales en la sierra; chubascos y tormentas ocasionales durante las horas centrales del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso; viento flojo.

: cielos nubosos en la sierra y poco nubosos en el resto, sin descartar brumas y bancos de niebla matinales en la sierra; chubascos y tormentas ocasionales durante las horas centrales del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso; viento flojo. Castilla-La Mancha : intervalos nubosos, sin descartar brumas y bancos de niebla matinales; chubascos y tormentas ocasionales durante las horas centrales del día en Guadalajara, norte de Cuenca y zonas montañosas de Toledo. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ascenso; viento flojo, con intervalos de moderado.

: intervalos nubosos, sin descartar brumas y bancos de niebla matinales; chubascos y tormentas ocasionales durante las horas centrales del día en Guadalajara, norte de Cuenca y zonas montañosas de Toledo. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ascenso; viento flojo, con intervalos de moderado. Comunidad de Madrid : cielos poco nubosos e intervalos de nubosidad a partir de mediodía, con chubascos acompañados de tormenta en el norte de Castellón por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios, máximas en descenso en el sur de Castellón y con pocos cambios en el resto; viento flojo, con intervalos de moderado.

: cielos poco nubosos e intervalos de nubosidad a partir de mediodía, con chubascos acompañados de tormenta en el norte de Castellón por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios, máximas en descenso en el sur de Castellón y con pocos cambios en el resto; viento flojo, con intervalos de moderado. Región de Murcia : cielos poco nubosos a nubosos; temperaturas máximas en descenso en el litoral y con pocos cambios en el resto; vientos flojos.

: cielos poco nubosos a nubosos; temperaturas máximas en descenso en el litoral y con pocos cambios en el resto; vientos flojos. Baleares: intervalos nubosos con chubascos ocasionales en Menorca y norte de Mallorca, cielos poco nubosos en el resto del archipiélago. Temperaturas con pocos cambios, viento flojo a moderado.

intervalos nubosos con chubascos ocasionales en Menorca y norte de Mallorca, cielos poco nubosos en el resto del archipiélago. Temperaturas con pocos cambios, viento flojo a moderado. Andalucía : nubosidad de evolución, sin descartar precipitaciones débiles en la vertiente atlántica, y cielos poco nubosos en el resto. Temperaturas máximas en ascenso, salvo en el extremo oriental, que irán en descenso; mínimas con pocos cambios o localmente en descenso. Vientos flojos, moderados en el litoral mediterráneo.

: nubosidad de evolución, sin descartar precipitaciones débiles en la vertiente atlántica, y cielos poco nubosos en el resto. Temperaturas máximas en ascenso, salvo en el extremo oriental, que irán en descenso; mínimas con pocos cambios o localmente en descenso. Vientos flojos, moderados en el litoral mediterráneo. Canarias: intervalos nubosos en las islas más orientales y nubosidad de evolución en las occidentales. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas montañosas a últimas horas, más probables en La Palma. Temperaturas con pocos cambios; viento flojo a moderado, de moderado a fuerte en las cumbres centrales de Tenerife.

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