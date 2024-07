El Tribunal Supremo ha establecido que el salario que se percibe durante las vacaciones debe incluir la parte proporcional de los pluses de nocturnidad, domingos y festivos, para cuyo cálculo se hará una media aritmética con lo cobrado en los 11 meses anteriores.

En una sentencia fechada el pasado 9 de mayo a la que ha tenido acceso Efe, la sala de lo contencioso ha estimado el recurso presentado contra una sentencia de abril de 2021 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.

El caso analizado es el de un policía local de Córdoba, que solicitó que en la retribución del período anual de vacaciones fuesen incluidos los conceptos de turnos rotatorios, nocturnidad y trabajo en domingos y festivos, que se tienen en cuenta para el cálculo de las demás mensualidades.

Alegaba que solo se cobraba el fijo

Dado que las cantidades varían de un mes a otro en función del número de turnos, noches o festivos asignados en el mes correspondiente, pidió que se le abonara la media aritmética de las cantidades que por esos conceptos había recibido en los once meses anteriores a las vacaciones.

Lo que ha aclarado el Supremo es si los conceptos relativos a nocturnidad y trabajo en domingos y festivos forman parte de la retribución ordinaria y deben ser incluidos en la retribución del mes de vacaciones, o si se trata de una retribución adicional en función de las prestaciones efectivas.

Para rechazar la petición del policía, el Ayuntamiento de Córdoba alegó que los conceptos retributivos por nocturnidad y trabajo en domingos y festivos "no pueden ser lógicamente encuadrados en ningún componente de la retribución funcionarial distinto del complemento de productividad". Y dado que este por definición no es fijo, no puede englobar la remuneración por nocturnidad y por trabajo en domingos y festivos, añadía el consistorio.

Ordena abonar los retrasos

El Supremo, como ya ha señalado en alguna ocasión, entiende que la retribución del período de vacaciones "no puede ser diferente de la correspondiente a las otras mensualidades, porque de lo contrario no se trataría de una remuneración íntegra".

El disfrute de las vacaciones se vería así económicamente penalizado, lo que sería incompatible con el principio de vacaciones íntegramente remuneradas. Ya que el trabajo del funcionario debe trabajar varias noches o varios días festivos cada mes, esos conceptos forman parte de su retribución normal y "no pueden ser legítimamente excluidos en su período de vacaciones".

Sin embargo, añade la sentencia, dado que pueden no coincidir exactamente de un mes a otro, "la media aritmética de los once meses anteriores a las vacaciones es un método racional y objetivo de hallar la cantidad correspondiente para el período vacacional".

Además de aprobar este sistema de cálculo, el Supremo ha establecido el derecho del policía a que se le abonen los atrasos por dichos conceptos correspondientes a los cuatro años anteriores a la presentación de su solicitud ante la Administración.