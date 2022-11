El sector del transporte de mercancías retoma las movilizaciones este lunes, a las 00:00 horas, con paros indefinidos convocados en toda España por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera.

La principal petición que hace la plataforma es la de que los camioneros no trabajen por debajo de los costes reales de producción que tienen, una medida que ya aprobó el Gobierno. Sin embargo, denuncian que esta ley no se está respetando y mantienen que no pueden seguir "con este libertinaje en el que se convirtió hace mucho tiempo el transporte".

Fuentes del Ministerio de Transportes a laSexta señalan que respetan esas movilizaciones, pero hacen un llamamiento a la responsabilidad recordando que el pasado mes de agosto se aprobó el real decreto ley por el que se prohibió trabajar a pérdidas. Insisten en que solo lleva tres meses en funcionamiento y que necesitan más tiempo para que funcione correctamente. Además, instan a los transportistas a denunciar cuando trabajen por debajo de esos costes para poder actuar de oficio.

Por otro lado, Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) -mayoritaria en el sector- ha dicho que no secundarán los paros. Creen que no es momento de una huelga de estas características y aclaran que ellos sí están de acuerdo con las medidas aprobadas en los últimos meses con el Gobierno. De hecho, inciden en que este mes recibirán la ayuda directa de 450 millones de euros que el Ejecutivo acordó para los transportistas.

La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte -en su mayoría formada por autónomos y pequeñas empresas del sector- ya organizó el pasado marzo un paro que se mantuvo durante 20 días y provocó problemas en las cadenas de suministro que afectaron a buena parte del territorio nacional. Ahora, el 86% de la Plataforma ha votado ahora a favor de secundar la huelga.