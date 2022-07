La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado un nuevo paquete de medidas de 450 millones de euros para replicar las ayudas directas a camiones, autobuses y taxis que ya se entregaron el pasado mes de marzo. De esta forma, el Gobierno otorgará 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero, es decir, a taxis, VTC y ambulancias, según ha informado la ministra en una rueda de prensa.

En esta ocasión, a diferencia del paquete aplicado en marzo, se incluirá en las ayudas a los autobuses urbanos, al mismo tiempo que se habilitará al resto de administraciones a poder realizar un reequilibrio de los contratos públicos para compensar a las empresas por el incremento del precio de los carburantes.

De forma paralela, la ministra ha avanzado que la nueva Ley de la Cadena del Transporte, que tiene como principal objetivo prohibir el trabajo a pérdidas en el sector en línea con la Ley de la Cadena Alimentaria, se llevará al Consejo de Ministros antes del próximo 2 de agosto. La obligación de firmar por escrito los contratos, estipulando el precio que el transportista cobrará por cada servicio de forma separada, es alguno de los elementos que incluirá esta nueva regulación.

No obstante, dentro de esta nueva ley falta por perfilar el ámbito de las subcontrataciones, sobre lo que todavía el Gobierno no ha llegado a un acuerdo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y, por lo tanto, requerirá de una posterior aprobación adicional después del 2 de agosto. A este respecto, Sánchez ha resaltado que la intención de su Departamento es que la subcontratación se lleve a cabo de una manera "justa" y garantice que no se perjudica al último de la cadena, que suele ser el eslabón más débil.

Aunque su principal interlocutor es el CNTC, la ministra ha asegurado que Plataforma Nacional, la agrupación de autónomos y pequeñas empresas que inició el paro indefinido de marzo, ha sido informada de todas estas medidas y las han valorado de forma positiva. A estas nuevas ayudas directas y a la nueva Ley de la Cadena del Transporte se suman otras medidas aprobadas este año como el descuento de 20 céntimos por litro, la ampliación de los plazos de vencimiento de los crédito del ICO, nuevas líneas de financiación, la devolución mensual del gasóleo profesional frente al plazo trimestral anterior, la duplicación de las ayudas al abandono de la profesión, la prohibición de carga y descarga por parte de los camioneros o la cláusula de revisión de precios.