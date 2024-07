El ministerio de Trabajo ha tildado de "burla a la democracia" la reunión sin acuerdo sobre la reducción de jornada que ha mantenido esta tarde con la CEOE y los sindicatos. Además, también ha lamentado que "la postura de la patronal ha dejado mucho que desear" y ha sido "decepcionante".

"Ninguna otra propuesta ni otra solución más flexible o adaptada. Una negación de las 37,5 horas", ha comentado a la salida de la reunión Joaquín Pérez Rey, el secretario de Estado de Trabajo.

Así, el ministerio ha insistido en que el papel de la CEOE "ha sido decepcionante" y que van a seguir "avanzando de la mano de sindicatos para pulir un texto que pueda ser remitido a las cortes generales lo antes posible". Así, ha convocado a la patronal el próximo lunes y les han instado a que reflexionen sobre su actitud porque "no puede ser 'no' a todo".

Fernando Luján, de UGT, ha defendido que ellos entienden que reducir la jornada laboral "es una necesidad que tiene nuestro país para el bienestar de las personas trabajadoras y una mayor productividad de las empresas" y ha lamentado que, por parte de la patronal, "ha sido una negociación fallida" y "no han traído ninguna propuesta".

La CEOE, por su parte, ha asegurado tras la reunión que sigue sentada en la mesa y ha descartado hacer valoraciones.

Una reunión clave

El encuentro llega marcado por la tensión ante las críticas de un Antonio Garamendi que ha cuestionado la mesa de "monólogo social" que dice estar llevando a cabo Trabajo.

"No puedo negarle al Gobierno, en este caso a la ministra, la facultad que pueda tener de cambiar las normas si el Parlamento se lo aprueba. Pero lo que sí tengo con libertad es la capacidad de decir que a mí eso no me parece diálogo social", cuestionaba Garamendi ante los esfuerzos de la ministra Yolanda Díaz de cerrar la reducción de la jornada laboral "antes de verano".

Para Díaz, esta medida es clave en lo que ha denominado "la legislatura del tiempo", comenzó a negociarse a principios de este año entre Gobierno, patronal y sindicatos. A mediados de junio, el Ministerio de Trabajo constató la falta de avances en esa negociación bipartita con los sindicatos y decidió acelerar los trabajos para intentar llevar cuanto antes una propuesta legislativa para recortar las 40 horas semanales vigentes como jornada máxima a las 38,5 horas este año y las 37,5 horas en 2025.