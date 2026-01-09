PP y Junts ponen en duda que la nueva financiación autonómica del Gobierno salga adelante en el Congreso

Los detalles El líder de ERC defiende que el nuevo sistema otorga una mayor "dotación" presupuestaria a las comunidades autónomas, con un mensaje a Junts por sus críticas: "Puede estar en contra, pero es un error".

El Gobierno enfrenta desafíos en la Cámara Baja para aprobar el nuevo modelo de financiación presentado por María Jesús Montero. El PP rechaza el modelo que otorga 4.700 millones a Cataluña y establece la ordinalidad, defendido por Oriol Junqueras de ERC. Junts, que critica la falta de un "concierto económico catalán", condiciona su apoyo a su inclusión. Junqueras defiende el modelo como beneficioso para todos, mientras ERC busca dialogar para avanzar. Juanma Moreno, presidente andaluz, critica la credibilidad del modelo. Salvador Illa pide responsabilidad política. Montero espera que la reforma entre en vigor en 2027, con reuniones bilaterales previstas.

El Gobierno se enfrenta a nuevas curvas en la Cámara Baja en su intento por aprobar el nuevo modelo de financiación presentado por María Jesús Montero este viernes y escenificado este jueves por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. El PP ha mostrado su rechazo frontal a un modelo que concede unos 4.700 millones para Cataluña y concede la ordinalidad a la región, algo que queda "reflejado en el modelo", según defiende el líder de ERC.

La clave estará, una vez más, en la posición que adopte Junts, que este viernes ha acusado a ERC de mentir con la llegada de un "concierto económico catalán" en el pacto entre republicanos y PSC para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat. Para Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, es un "error" hablar de cifras, porque, según ella, aún no hay ningún documento en el que se explique cuál es exactamente el acuerdo, declaración que llegaba horas antes de la comparecencia de la ministra de Hacienda en la que ha detallado el acuerdo.

Nogueras ha advertido de que Junts solo apoyará el nuevo modelo de financiación autonómica si el acuerdo incluye ese "concierto catalán", tildando a ERC de "conformista" por aceptar la propuesta del Gobierno central. "No estamos dispuestos a perder una oportunidad histórica. Jamás los partidos catalanes hemos tenido la fuerza que tenemos ahora para condicionar al Gobierno español", ha asegurado en una entrevista en RNE.

Por su parte, Oriol Junqueras ha defendido que el nuevo modelo "no es malo para nadie" y proporciona "recursos para todos, sin excepciones". "Si hay quien quiere estar en contra de más dotación, puede estarlo, pero es un error", señala Junqueras, un claro mensaje a Junts. El líder de ERC se ha mostrado "sorprendido" de que los republicanos defiendan "en solitario" un principio de ordinalidad que, dice, quedará "reflejada en el nuevo modelo" en el caso de Cataluña.

En ERC quieren "hablar con todos": "No podemos permitir que esto caiga"

Desde ERC muestran su disposición de "hablar con todos" para sacar el nuevo modelo de financiación autonómica adelante. "No podemos permitir que esto caiga. 4.700 millones no pueden estar en el bolsillo de Hacienda", considera.

Las voces contrarias al acuerdo no han tardado en llegar. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confesado que este modelo le genera "poca credibilidad", así como escuchar a Montero presentar "una reforma integral" del sistema de financiación autonómica "a escasos meses de elecciones" en la región. "La propuesta ha empezado mal. Así no funciona la cosa. Montero tenia que habernos convocado a todos, presentar proyecto e intentar un consenso. Es un problema de ingobernabilidad de Sánchez, que necesita el apoyo de ERC y los que paganos somos el resto", critica.

Junqueras anuncia un acuerdo con el Gobierno sobre el modelo de financiación: "Algo parecido pasará para el conjunto de las CCAA"

Por su parte, Salvador Illa ha pedido responsabilidad a todas las fuerzas políticas para que avalen "la mejor financiación para Cataluña". Lo ha hecho en una declaración institucional en la que ha sostenido textualmente que el modelo será más justo, transparente y eficiente, que permitirá un salto cualitativo y cuantitativo en el autogobierno de Cataluña porque obtendrá sus recursos atendiendo a su singularidad política, nacional y cultural, y que "por compromiso, por convicción y por los vínculos" que la unen al resto de comunidades de España, Cataluña será solidaria de acuerdo con su capacidad, en sus palabras.

El Gobierno espera que la reforma de financiación entre en vigor en 2027

En su comparecencia de este viernes, Montero ha comentado que espera que el nuevo modelo de financiación autonómica pueda entrar en vigor el año que viene, avanzando que mantendrá próximamente reuniones bilaterales con cada comunidad autónoma para abordar los detalles del sistema antes de aprobarlo en Consejo de Ministros y remitirlo al Congreso.

El próximo miércoles, Hacienda ha convocado una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el objetivo de explicar a los gobiernos autonómicos su propuesta del modelo de financiación autonómica. A la ministra le parecería "difícil" que los grupos parlamentarios, especialmente el PP, puedan decir que no a este modelo de financiación, ya que el 70% de los recursos que incorpora el sistema van a comunidades gobernadas por el PP.

