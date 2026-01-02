Los turistas generaron tres millones de empleos en 2025 y gastaron un 6,9% más que el año anterior

Los detalles Aunque no alcanzaremos la cifra fetiche del Gobierno de 100 millones de extranjeros en 2025, nos quedaremos a las puertas. En España, el turismo representa el 12% del PIB.

En 2025, España no alcanzará el objetivo de recibir más de 100 millones de turistas, aunque se aproximará con 91,5 millones de visitantes hasta noviembre. Santiago Vallejo, vicepresidente de la Mesa de Turismo, estima que la cifra final podría situarse entre 97 y 98 millones. El turismo es crucial para la economía española, representando el 12% del PIB. Los turistas gastaron un 6,9% más que en 2024, estableciendo un récord y generando tres millones de empleos. La calidad del servicio es fundamental para que los visitantes queden satisfechos y vuelvan, según José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España.

En este sentido, Santiago Vallejo, vicepresidente y responsable de Relaciones Institucionales de la Mesa de Turismo, señala que "es complicado, porque son casi 10 millones los que faltan para llegar a los 100", a lo que apostilla que "quizás nos quedaremos en los 97 o 98 millones".

Para el sector, la cantidad es importante, porque más turismo se traduce en más riqueza para el país. En la actualidad, representa el 12% del PIB.

Los turistas llegaron a gastar un 6,9% más que en 2024, lo que supone un nuevo récord, y generaron tres millones de empleos, un 13% del total. Para muchos, cuesta incluso dar abasto con toda la demanda, tal y como indica una guía turística de Santiago de Compostela.

El sector destaca al respecto que es importante que esos servicios sean de calidad: "Para nosotros, lo importante es la calidad del turista y del servicio, que vengan los turistas, que se vayan satisfechos y repitan", manifiesta José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España. De esta forma, su objetivo es que los turistas repitan y que sigan siendo un motor económico en España.

