Moeve y Galp negocian la fusión de sus gasolineras en España y Portugal acercándose al líder Repsol

Moeve, antes conocida como Cepsa, y la portuguesa Galp han anunciado un principio de integración para fusionar sus redes de gasolineras y refinerías en España y Portugal, creando una plataforma con 3.500 estaciones de servicio. Esta fusión busca competir con Repsol, líder en el mercado español. Las compañías planean crear dos plataformas energéticas: IndustrialCo, enfocada en refino y combustibles bajos en carbono, y RetailCo, centrada en la venta de combustibles y servicios de movilidad. Mubadala y Carlyle controlarán IndustrialCo, mientras que Galp mantendrá más del 20% de participación. La integración excluye otros negocios de Galp.

Moeve, la antigua Cepsa, y la portuguesa Galp han anunciado un principio de integración. Se trata de un avance de sus negociaciones para la fusión de sus redes de gasolineras y refinerías tanto en España como en Portugal, dando como resultado una plataforma de 3.500 estaciones de servicio. Se acercarían así a Repsol, líder en España por número de gasolineras.

De esta manera, ambas compañías evaluarán la posible creación de dos plataformas energéticas europeas: una plataforma industrial centrada en refino, química, trading, moléculas verdes y combustibles bajos en carbono, orientada al servicio de clientes B2B (IndustrialCo); y una plataforma de movilidad centrada en la venta de combustibles (incluida la recarga de vehículos eléctricos) y servicios de conveniencia destinados a clientes minoristas y de movilidad, y que impulsará a su vez el desarrollo de soluciones de movilidad de nueva generación (RetailCo).

Los actuales accionistas de Moeve, Mubadala y Carlyle, tendrán el control de la plataforma industrial, mientras que Galp mantendrá una participación superior al 20%. Por lo que respecta a la RetailCo, el control será compartido entre las dos multinacionales. La integración excluye otros negocios de Galp, como 'Upstream', Renovables, Suministro y Trading de petróleo, gas y energía.

"La combinación de negocios propuesta reúne activos, capacidades y equipos complementarios en España y Portugal, con el objetivo de aumentar la escala y la capacidad de inversión, al tiempo que apoya la transición energética y refuerza la resiliencia, fiabilidad y competitividad del sistema energético ibérico", explican en el comunicado.

Aseguran que la plataforma IndustrialCo está diseñada para desempeñar un papel central en la atracción de inversión industrial a largo plazo en la región y acelerar la transformación de los activos de refino e industriales existentes en dos hubs multienergía integrados.

Estos activos apoyarán el desarrollo y despliegue de combustibles y soluciones bajas en carbono, contribuyendo a la reindustrialización de la Península Ibérica, reforzando la seguridad energética y apoyando los objetivos de descarbonización en sectores difíciles de descarbonizar.

