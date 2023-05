No es lo único, pero sí lo que más llama la atención en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2023-2025: los salarios subirán para los trabajadores que tengan un convenio colectivo, ya sea en el de su empresa o en el del sector al que dedica su actividad. La firma de este miércoles no es el final, es el principio de un camino -puede ser largo- para millones de trabajadores. Una travesía que no podrán iniciar todos ellos, al menos en este momento.

El acuerdo salarial, que solo es uno de los 16 capítulos de este acuerdo, fija subidas salariales para tres años que sumarían un incremento total de más del 10% de la nómina actual. Es un acuerdo "obligacional", como recuerda Unai Sordo, Secretario General de CC. OO., es decir que aunque no sea vinculante, tanto empresarios como sindicatos se comprometen a que se cumpla. Antonio Garamendi, presidente de CEOE, lo dice de una manera más tajante: "lo que nosotros firmamos en la mesa es lo que vamos a defender", lo que debería implicar que cuando el mandato de este acuerdo tenga que reflejarse en un convenio, cualquier empresa (o asociación empresarial en el caso de un convenio sectorial) lo tenga muy difícil para negarse a cumplir.

A quién le subirán el sueldo

El salario le debería subir este mismo año al trabajador cuyo sector o empresa renueve su convenio colectivo a partir de este 10 de mayo. El incremento se hará efectivo en el momento en que su nuevo convenio lo determine, ya sea de manera retroactiva para cobrar subidas correspondientes desde enero de 2023, o a partir del mes que entre en vigor. El AENC no aclara nada a este respecto, corresponderá a la dirección de la compañía y a su comité de empresa (los sindicatos) fijar esos detalles. En el caso del convenio colectivo sectorial, estas subidas deberán aplicarse a las tablas salariales, lo que implica que cualquier nuevo trabajador pueda beneficiarse también de ese incremento. En el caso de un convenio de empresa, el acuerdo entre CEOE, CEPYME, CC. OO. y UGT no especifica nada.

¿Cómo subirá el sueldo?

Para el convenio colectivo pendiente de renovar, las subidas que deberían aplicarse son del 4% para este año 2023, del 3% para 2024 y de otro 3% para 2025. En el caso de un convenio vigente estas subidas recomendadas por el nuevo AENC no se aplicarán al menos hasta que tenga que volver a renovarse. En un ejemplo: si un trabajador tiene un convenio colectivo vigente en 2023 y 2024, las dos primeras subidas no se harán efectivas de ninguna manera. Tan solo debería aplicar la subida del 3% para 2025, en la nueva firma, como determina el mandato que patronal y sindicatos han mandado a las partes. Los primeros beneficiados deberán ser quienes tengan uno de los 1.300 y 1.400 convenios pendientes de firmar este mismo año, según sindicatos

Cláusula para subir más el salario, o para no poder subirlo

Sindicatos y empresarios se han cuidado de que este acuerdo no sea un documento cerrado y que valore en todo momento el escenario de incertidumbre que estamos viviendo. Por un lado los sindicatos han introducido su innegociable cláusula de revisión salarial, que contempla una subida salarial de hasta un punto porcentual más en el caso de que la inflación sea superior. Es decir, si en diciembre el dato del IPC interanual supera el 4%, los salarios deberían subir las mismas décimas que haya de diferencia hasta llegar al 5%, un punto porcentual más. Pasaría lo mismo en los dos años siguientes si en diciembre de 2024 y de 2025 los precios sobrepasan el 3%.

Por otro lado los empresarios, de una forma más valorativa, han introducido otra cláusula para evitar las subidas salariales en algunas empresas o puntualmente. En concreto el texto dice que la aplicación "podrá adaptarse en cada sector o empresa, con situaciones muy desiguales de crecimiento, resultados o incidencia del incremento del SMI, teniendo como objetivo el mantenimiento y la creación de empleo".

Todo esto significa que si la empresa no funciona, sus resultados se consideran malos, se quieren crear muchos puestos de trabajo o hay grandes incrementos de gasto como pueden ser un número considerable de empleados que cobren el salario mínimo, la empresa podría intentar congelar la subida de salarios. Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME, ha justificado este apartado alegando que "la recuperación de las empresas es muy heterogénea".

Otras novedades del nuevo AENC

El acuerdo de 33 páginas es un gran marco de recomendaciones y procesos a seguir para mejorar la salud laboral, y ganar derechos, además de mejorar la productividad y adaptarse a nuevos tiempos. El texto habla desde cuáles deben ser las maneras idóneas para contratar en cada caso, haciendo mención a la última reforma laboral firmada en diciembre de 2021, hasta establecer una jornada mínima presencial para el teletrabajo. Se puede consultar el acuerdo completo en este enlace. Un acuerdo tan de actualidad en el que aparece la inteligencia artificial, y que pide "promover un enfoque orientado a las personas" a partir de instrumentos "seguros y transparentes" con respecto a la privacidad y a la dignidad del trabajador.