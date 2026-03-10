Juan Roig advierte de que los precios de Mercadona subirán "si suben las materias primas" por la guerra en Irán: "No podemos hacer otra cosa"

Entre líneas El empresario valenciano niega que hayan subido los precios pero no descarta que lo hagan cuando se encarezcan las materias primas por la guerra en Irán. Una palabras que llegan a la vez que anuncia que los beneficios de Mercadona crecieron casi un 25% frente al ejercicio anterior.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha reconocido la incertidumbre del futuro, citando eventos como la pandemia, la DANA y la guerra de Ucrania, y ahora la situación en Irán. Durante la presentación de resultados, Roig ha afirmado que los precios de las materias primas condicionan los precios en Mercadona. La compañía ha obtenido beneficios de 1.729 millones de euros en 2025, un 24,9% más que el año anterior, con ventas de 41.900 millones. Este año ha sido calificado como "histórico", con un aumento de cuota de mercado al 28,5% y la creación de 5.000 empleos, alcanzando una plantilla de 115.000 personas.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha reconocido que "el futuro es incierto" recordando los ejemplos del "covid, la DANA o la guerra de Ucrania". "Ahora nos toca la guerra de Irán. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé. Anteayer subió una burrada el petróleo y ayer volvió a bajar. Haremos frente a lo que venga", ha señalado en la presentación de resultados de la compañía.

"Si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos, no podemos hacer otra cosa", ha seguido. "No sabemos cuánto va a durar la guerra ni qué efectos va a tener. Nosotros no subimos los precios nunca, suben porque suben las materias primas", ha defendido.

El dueño de Mercadona ha hecho estar afirmaciones en la misma convocatoria en la que ha anunciado que han obtenido unos beneficios de 1.729 millones de euros en 2025, un 24,9 por ciento más que en el año anterior, tras subir un 8% sus ventas, que han ascendido a los 41.900 millones de euros.

Un año que Roig ha calificado como "histórico". Así, la compañía valenciana de supermercados ha aumentado su cuota de mercado un 0,6%, hasta situarse en un 28,5% del total. Roig ha destacado que la recaudación de impuestos total asciende a 3.400 millones de euros. También ha afirmado que le gustaría el IVA cero a los alimentos tanto en España como en Portugal. "Se deberían actualizar la tablas de impuestos. Llevamos cuatro años con las mismas tablas", ha expresado.

También ha presumido de que Mercadona ha creado 5.000 puestos de trabajo en 2025, hasta alcanzar una plantilla de 115.000 personas en España y Portugal, con un salario medio neto de 2.200 euros netos mensuales a partir de cuatro años de antigüedad para el 71% de su plantilla.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.