Al sector agrícola no le gusta la Agenda 2030. Lo ha dicho por activa y por pasiva. Cortando las principales vías del país, pero también entonando sus denuncias dentro de las ciudades. Con pancartas incluidas. Las protestas de los agricultores no cesan. Las reivindicaciones tampoco. La Unió de Pagesos (UP) ha convocado esta semana tractoradas en diversos accesos hacia la frontera con Francia en Girona y en diferentes carreteras de Lleida para protestar por "la competencia desleal de las importaciones que no cumplen con las mismas condiciones exigidas a los productos agrarios" en la UE. Los trabajadores del campo han sido claros: no dejarán de salir a la calle hasta que sus reivindicaciones no se materialicen en medidas que se apliquen. ¿Qué papel juegan entonces los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas?

Qué son los ODS

Los ODS "construyen una visión del futuro que queremos", señalan las Naciones Unidas. En total, son 17 con 169 metas y 231 indicadores. Todos ellos forman parte del documento firmado que entró en vigor el pasado 2023 y que funciona con una herramienta de "planificación y seguimiento para los países, tanto a nivel nacional como local". Su objetivo es constituir "un apoyo para cada país en su senda hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas e instrumentos de planificación, presupuesto, monitoreo y evaluación".

Qué tienen que ver los ODS con la Agenda 2030

Lo cierto es que esta "herramienta" es ni más ni menos que el corazón de la Agenda 2030. Es decir, los ODS conforman la Agenda 2030. La iniciativa tiene por objetivo "poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo". Fue en el año 2015 cuando se aprobaron los objetivos para los próximos quince años. De ahí que el nombre del 'proyecto' lleve el año en el que se fijó que se alcanzarían los objetivos. Estos 17 objetivos de dividen en títulos:

1: Poner fin a la pobreza

2: Hambre y seguridad alimentaria

3: Salud

4: Educación

5: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer

6: Agua y saneamiento

7: Energía

8: Crecimiento económico

9: Infraestructura

10: Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos

11: Ciudades

12: Producción y consumo sostenibles

13: Cambio climático

14: Océanos

15: Bosques, desertificación y diversidad biológica

16: Paz y justicia

17: Alianzas

Cuál es el objetivo sostenible que rechazan los agricultores

No hay un único objetivo que rechacen. Hay varios. De hecho, no solo denuncian el contenido de los cambios medioambientales sino la forma en la que se han impulsado ciertas medidas: sin diálogo previo y en un corto plazo de tiempo. En este sentido, reclaman que se les exigen unos requisitos que no cumplen países que importan, como la prohibición de pesticidas para acabar con plagas. En declaraciones a ARV, Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA, criticó la existencia de requisitos que no sirven para nada, así como una farragosa burocracia.

Qué medidas reclaman los agricultores

La Agenda 2030 (o lo que es lo mismo: los ODS) no es el único 'proyecto' que forma parte de las reclamaciones de los agricultores, también creen que hay mucho que cambiar en cuanto a la PAC de la Unión Europea: