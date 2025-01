Seguro que has escuchado muchas veces hablar de ella, pero puede que no tengas del todo claro qué es la Reserva Federal de Estados Unidos. También conocida como la Fed, la Reserva Federal es el banco central de EEUU, que fue fundado en 1913 por el Congreso estadounidense con el fin de establecer la política monetaria para estabilizar la economía del país y lograr el pleno empleo.

La Fed suponía la tercera intentona de crear un banco central. El primer intento fue en 1791, cuando se creó The First Bank y, el segundo fue The Second Bank en 1816, ambos fracasaron.

Casi 100 años después, en esta nueva oportunidad emergieron los 12 bancos regionales: Boston, Nueva York, Filadelfia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, San Luis, Minneapolis, Kansas City, Dallas y San Francisco. Todos ellos tienen sus propios presidentes y hoy día conforman la máquina monetaria de Estados Unidos.

Qué es la Fed y qué funciones tiene

El establecimiento de la Fed tuvo lugar en un contexto en el que estaban ocurriendo una serie de quiebras bancarias y crisis bursátiles que acrecentaban el malestar con el sistema financiero estadounidense, en gran parte no regulado.

Un banco central es el que se encarga de controlar el sistema y la política monetaria de un país, de regular la oferta monetaria y fijar los tipos de interés. Los bancos centrales también promueven la política monetaria. Al facilitar o restringir la oferta monetaria y la disponibilidad de crédito, la Fed podía tratar de mantener estable la economía de EEUU.

Con la Reserva Federal, el gobierno de EEUU tenía la esperanza de:

Establecer una autoridad estable pero flexible para gestionar la política monetaria del país.

Regular las instituciones financieras.

Infundir confianza en la economía del país.

Funciones de la Reserva Federal de EEUU

Por lo tanto, la Fed asume una serie de responsabilidades para asegurar el cumplimiento de sus objetivos. Según explican en su web, la Reserva Federal desempeña cinco funciones generales para promover el funcionamiento eficaz de la economía estadounidense y, en general, el interés público. Son las siguientes:

Llevar el timón de la política monetaria de EEUU, influyendo en las condiciones en busca del pleno empleo y el mantenimiento de unos tipos de interés y precios (inflación al ~2%) estables.

Promover la estabilidad del sistema bancario y financiero y trata de minimizar y contener los riesgos sistémicos mediante la supervisión y vigilancia de bancos y otras instituciones financieras importantes.

Promover la seguridad y la solidez de las instituciones financieras individuales y supervisar su impacto en el sistema financiero.

Fomentar la seguridad y la eficiencia del sistema de pagos y liquidaciones a través de servicios prestados al sector bancario y al gobierno de EEUU que facilitan las transacciones y los pagos en dólares estadounidenses. Mantener la estabilidad del sistema financiero y contener cualquier riesgo sistémico.

Promover la protección del consumidor y el desarrollo de la comunidad mediante la supervisión y el examen centrados en el consumidor, la investigación y el análisis de los nuevos problemas y tendencias de los consumidores.

Cómo se organiza la Fed: un sistema único

Las tres entidades clave de la Reserva Federal, con las que se intenta representar el interés público, son:

La Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Board of Governors).

Los Bancos de la Reserva Federal (Reserve Banks).

El Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC).

Todos trabajan para promover la salud de la economía estadounidense y la estabilidad del sistema financiero.

El enfoque estadounidense de la banca central es curioso porque se aleja de la idea de un único banco central. En su lugar, se trata de un "sistema" de banca central con tres figuras destacadas:

Un Consejo de Administración central.

Una estructura operativa descentralizada de 12 Bancos de la Reserva.

Una combinación de características públicas y privadas. El fin con el que se creó la Fed era el de servir al interés público, aunque algunas partes del sistema funcionan como en el sector privado.

Desde el punto de vista político, la Fed se considera independiente ya que sus decisiones no tienen que ser ratificadas por el presidente ni por ningún otro funcionario del gobierno. No obstante, sí está sujeta a la supervisión del Congreso y debe trabajar en el marco de los objetivos de política económica y fiscal del gobierno.

Cómo afecta la Fed a España

Al supervisar los bancos de EEUU e influir en los tipos de interés, la Reserva Federal marca el rumbo de la economía y la vida financiera de los estadounidenses y, por ende, de todo el mundo.

A diferencia del BCE, que sostiene un único mandato que es el de velar por la estabilidad de precios, la Reserva Federal lleva a cabo un mandato dual desde 1977: la estabilidad de precios y el máximo empleo.

Los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se reúnen ocho veces al año. En su encuentro de dos jornadas, entre otras cosas, deciden lo que se llama "el precio oficial del dinero".

Esto es lo que tendrán que pagar en el mercado interbancario por el dinero, es decir, la Fed marca lo que a los bancos les costará financiarse y, por tanto, acaba repercutiendo en los productos financieros de consumidores finales como hipotecas o créditos al consumo en España.

El impacto de todo lo que hace la Reserva Federal de EEUU en España es muy grande, como en el resto del mundo, dado que la Fed es el banco central más grande del mundo y el dólar, sobre el que influye directamente, la gran divisa de referencia global.