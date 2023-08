En Rozas de Puerto Real, en Madrid hay 588 vecinos y 28.700 vehículos matriculados, lo que corresponde a 31 coches por cada vecino. Es el paraíso fiscal de los coches porque en localidades como esta se paga menos por el impuesto de circulación. Muchas empresas de renting matriculan sus flotas para ahorrarse miles de euros.

El pueblo se conoce como el 'paraíso fiscal del impuesto de circulación'. "Grandes empresas de renting o de transporte que pueden tener incluso en sus flotas 1000, 2000, 3000 vehículos, pues estaríamos hablando de una cantidad cuanto menos interesante", explica el economista Iván Campuzano.

Un coche por el que en Madrid pagaríamos 59 euros al año por este impuesto, en este pueblo no llegaría ni a nueve. Pero hemos preguntado a los vecinos del pueblo dónde están esos 28.000 coches. Los vecinos señalan a laSexta que le parece algo "extraño", pero que no saben "dónde están los coches". "Para tener tantos coches por habitante en este pueblo, pues no se ve", explica otro vecino, y añade una vecina: "¿Dónde están esos 28.000 coches? Pues no lo sé".

Hay miles de automóviles matriculados, pero no se ven en las calles. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, sostiene que los "municipios tranquilos no conocen ni siquiera la presencia de estos coches que pueden estar circulando por cualquier aeropuerto o carretera". "Para la empresa es claro el ahorro que tiene. Para el ayuntamiento es un ingreso limpio de polvo y paja porque esos vehículos no circulan por esos municipios", detalla Arnaldo.

Y es que la ley permite a los ayuntamientos rebajas fiscales de hasta el 75%. El economista Campuzano asegura que "estamos hablando de diferencias de aproximadamente el 900% respecto aquellos municipios donde más impuestos se pagan en el ámbito de la matriculación". Arnaldo, por su parte, añade que "le es tan sencillo como abrir una sucursal que ni siquiera tiene que abrirse físicamente". Así que ganan las empresas... y los ayuntamientos, también.